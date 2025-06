FGTS começa a liberar R$ 6 bi nesta terça na última parcela do saldo retido do saque-aniversário Pagamento beneficia 8,1 milhões de trabalhadores; valores serão creditados entre os dias 17 e 20 e devem ser sacados até o dia 27 de junho Conta em Dia|Ana VinhasOpens in new window 17/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 17/06/2025 - 02h00 ) twitter

FGTS libera segunda parcela de recurso retido do saque-aniversário ITACI BATISTA/ESTADÃO CONTEÚDO - 13.03.2013

O Ministério do Trabalho e Emprego começa a liberar nesta terça-feira (17) a última parcela do saldo retido do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). São beneficiados os trabalhadores que aderiram ao saque-aniversário, foram demitidos entre janeiro de 2020 e 28 de fevereiro de 2025 e tiveram o saldo bloqueado.

Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, serão liberados R$ 6 bilhões para 8,1 milhões de trabalhadores, com saques previstos para os dias 17, 18 e 20 de junho. O valor médio por beneficiário será de R$ 7,7 mil.

Ao todo, foi autorizada a liberação de R$ 12,1 bilhões. Na primeira etapa, em março, foram pagos R$ 6,4 bilhões a 12.195.326 trabalhadores, com limite de R$ 3 mil por cotista.

Os valores são creditados automaticamente na conta bancária cadastrada para o saque do FGTS. O trabalhador pode consultar qual conta está registrada e acompanhar a movimentação das contas vinculadas por meio do aplicativo FGTS.

Os recursos ficam liberados até o dia 27 de junho. Após essa data, o dinheiro não sacado retornará para as respectivas contas vinculadas do FGTS.

Entenda o saque-aniversário

Instituído em 2019, o saque-aniversário é uma modalidade opcional que permite ao trabalhador retirar anualmente uma parte do saldo do FGTS no mês de seu aniversário.

No entanto, ao aderir a essa modalidade, o trabalhador perde o direito de sacar o valor total do fundo em caso de demissão sem justa causa, tendo acesso apenas à multa rescisória de 40%.

A parcela anual também pode ser utilizada como garantia em operações de crédito junto a instituições financeiras.

Valores sacados nesta modalidade Arte/R7

Desde 2020, a modalidade saque-aniversário já retirou mais de R$ 142 bilhões do FGTS. Desse total, cerca de 66% foram repassados aos bancos, em razão da cessão do saldo como garantia em operações de crédito, enquanto apenas 34% foram pagos diretamente aos trabalhadores.

Atualmente, 37 milhões de trabalhadores com conta ativa no FGTS aderiram ao saque-aniversário, e, desse total, 25 milhões utilizaram o saldo como garantia em empréstimos vinculados à antecipação dessa modalidade.

Veja o calendário

Para quem tem contra cadastrada

17/06 - credito automático pela Caixa

Para quem não tem conta cadastrada

17/06 - Nascidos em janeiro, fevereiro, março e abril

18/06 - Nascidos em maio, junho, julho e agosto

20/06 - Nascidos em setembro, outubro, novembro e dezembro

Quem tem direito à liberação dos valores?

O trabalhador que optou pelo saque-aniversário e teve o contrato de trabalho suspenso ou rescindido no período de 01/01/2020 a 28/02/2025, e que tenha saldo na conta de FGTS relativa ao contrato.

Os valores serão liberados nos casos em que a rescisão contratual tenha ocorrido pelos seguintes motivos:

• Despedida sem justa causa;

• Despedida indireta, de culpa recíproca e de força maior;

• Rescisão por falência, falecimento do empregador individual,

empregador doméstico ou nulidade do contrato;

• Extinção normal do contrato a termo, inclusive o dos trabalhadores temporários;

• Suspensão total do trabalho avulso.

Como o trabalhador pode sacar?

Os valores serão creditados automaticamente na conta cadastrada no aplicativo do FGTS. Caso não tenha conta cadastrada, o trabalhador deve procurar os canais de atendimento da Caixa Econômica Federal com seus documentos pessoais.

Podem ser sacados com cartão cidadão e senha nas lotéricas e nos terminais de caixa eletrônico do banco. Caso o trabalhador não tenha o cartão cidadão, é necessário procurar uma agência da Caixa portando documento pessoal e carteira de trabalho para sacar qualquer valor.

Como consultar

- Pelas agências da Caixa

- Pelo telefone 0800 726 0207 (Opção “FGTS”)

- Pelo aplicativo FGTS (Opção “Informações Úteis”)

Clicar em “Mais”

Depois em “Infernações Úteis”

E em “Saque FGTS”

Como saber quanto o trabalhador irá receber?

Para saber quanto irá receber, o trabalhador pode consultar o extrato de suas contas do FGTS no aplicativo. Os valores liberados podem ser identificados pelos códigos SAQUE DEP 50S ou SAQUE DEP 50A.

Alerta contra golpes

A Caixa não envia links por e-mail, SMS ou WhatsApp. Se você receber mensagens desse tipo, desconfie.

Não forneça senhas, dados de acesso em sites, aplicativos não oficiais em ligações telefônicas.

Utilize exclusivamente os canais oficiais da Caixa para buscar informações e acesso aos serviços. Nunca compartilhe dados pessoais, login de usuário e senha.

Fontes: Caixa e Ministério do Trabalho e Emprego

