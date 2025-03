Saque do FGTS: pagamento de saldo retido tem novo lote liberado nesta sexta; veja quem recebe Será liberado um total de R$ 12 bilhões para 12,2 milhões de trabalhadores demitidos de janeiro de 2020 até fevereiro deste ano Conta em Dia|Ana VinhasOpens in new window 07/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 07/03/2025 - 02h00 ) twitter

FGTS retido terá R$ 12 bilhões liberados Filipe Siqueira/R7

O saldo retido do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) terá novo lote liberado nesta sexta-feira (7). Tem direito o trabalhador que optou pelo Saque-Aniversário e foi demitido entre janeiro de 2020 e 28 de fevereiro de 2025. O pagamento hoje é para quem faz aniversário entre maio e agosto e não tem conta cadastrada no aplicativo do FGTS.

O calendário começou nesta quinta-feira (6) e vai até segunda-feira (10), no valor de até R$ 3.000, de acordo com o saldo disponível na conta de FGTS. A segunda parcela, para valores superiores a R$ 3.000, será paga entre os dias 17, 18 e 20 de junho.

Os valores de até R$ 3 mil podem ser sacados com cartão cidadão e senha nas lotéricas e nos terminais de caixa eletrônico do banco. Caso o trabalhador não tenha o cartão cidadão, é necessário procurar uma agência da Caixa portando documento pessoal e carteira de trabalho para sacar qualquer valor.

O trabalhador pode consultar se tem direito a receber o valor liberado. A consulta pode ser feita pelo aplicativo do FGTS (opção “Informações Úteis”), pelas agências da Caixa ou pelo telefone 0800 726 0207 (opção “FGTS”).

‌



Para saber quanto irá receber, o trabalhador pode consultar o extrato de suas contas no aplicativo do FGTS. Os valores liberados podem ser identificados pelos códigos “SAQUE DEP 50S” ou “SAQUE DEP 50A”.

Números do FGTS

A Medida Provisória que libera temporariamente o saldo retido determina um total de R$ 12 bilhões, para cerca de 12,2 milhões de trabalhadores.

‌



Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, cerca de 10 milhões de trabalhadores terão os valores creditados diretamente em suas contas bancárias cadastradas no aplicativo do FGTS, enquanto os outros 2 milhões, que não têm cadastro, poderão sacar o valor nas agências da Caixa ou nas casas lotéricas.

Para os trabalhadores que indicaram a conta no app, foi efetuado um crédito automático nesta quinta-feira (6). Para quem não cadastrou a conta no app, o saque estará disponível nos canais de atendimento da Caixa, como lotéricas, terminais de autoatendimento e agências, de forma escalonada, conforme calendário abaixo:

‌



Para quem tem conta cadastrada no aplicativo do FGTS

06/03 - credito automático pela Caixa

Segunda etapa

17/06 - credito automático pela Caixa

Para quem não tem conta cadastrada

06/03 - Nascidos em janeiro, fevereiro, março e abril

07/03 - Nascidos em maio, junho, julho e agosto

10/03 - Nascidos em setembro, outubro, novembro e dezembro

Segunda etapa

17/06 - Nascidos em janeiro, fevereiro, março e abril

18/06 - Nascidos em maio, junho, julho e agosto

20/06 - Nascidos em setembro, outubro, novembro e dezembro

Saque-aniversário

O saque-aniversário do FGTS permite ao empregado retirar uma parte do saldo no mês de seu aniversário. No entanto, caso seja demitido sem justa causa, fica impedido de acessar o saldo total do FGTS, podendo retirar apenas a multa rescisória de 40%. O restante do fundo fica retido, e o trabalhador precisa esperar até dois anos para ter acesso ao dinheiro.

Atualmente, 37 milhões de trabalhadores com conta ativa no FGTS optaram pelo saque-aniversário, e 25 milhões usaram seu saldo como garantia em operações de crédito para antecipação do saque. O FGTS abrange um total de 134 milhões de trabalhadores.

Quem tem direito à liberação dos valores?

O trabalhador que optou pelo saque-aniversário e teve o contrato de trabalho suspenso ou rescindido no período de 01/01/2020 a 28/02/2025, e que possua saldo na conta de FGTS relativa ao contrato.

Os valores serão liberados nos casos em que a rescisão contratual tenha ocorrido pelos seguintes motivos:

• Despedida sem justa causa;

• Despedida indireta, de culpa recíproca e de força maior;

• Rescisão por falência, falecimento do empregador individual,

empregador doméstico ou nulidade do contrato;

• Extinção normal do contrato a termo, inclusive o dos trabalhadores temporários;

• Suspensão total do trabalho avulso.

Como o trabalhador pode sacar?

Os valores serão creditados automaticamente na conta cadastrada no aplicativo do FGTS. Caso não tenha conta cadastrada, o trabalhador deve procurar os canais de atendimento da Caixa com seus documentos pessoais.

Podem ser sacados com cartão cidadão e senha nas lotéricas e nos terminais de caixa eletrônico do banco. Caso o trabalhador não tenha o cartão cidadão, é necessário procurar uma agência da Caixa portando documento pessoal e carteira de trabalho para sacar qualquer valor.

Como consultar

- Pelas agências da CAIXA

- Pelo telefone 0800 726 0207 (Opção “FGTS”)

- Pelo aplicativo FGTS (Opção “Informações Úteis”)

Clicar em “Mais”

Depois em “Infernações Úteis”

E em “Saque FGTS”

Como saber quanto o trabalhador irá receber?

Para saber quanto irá receber, o trabalhador pode consultar o extrato de suas contas do FGTS no aplicativo. Os valores liberados podem ser identificados pelos códigos SAQUE DEP 50S ou SAQUE DEP 50A.

Alerta contra golpes

A Caixa não envia links por e-mail, SMS ou WhatsApp. Se você receber mensagens desse tipo, desconfie.

Não forneça senhas ou outros dados de acesso em sites ou aplicativos não oficiais, ou em ligações telefônicas.

Utilize exclusivamente os canais oficiais da Caixa para buscar informações e acesso aos serviços. Nunca compartilhe dados pessoais, login de usuário e senha.

Fontes: Caixa e Ministério do Trabalho e Emprego

