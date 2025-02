INSS começa a pagar benefícios com reajuste a partir desta segunda; veja calendário Recebem primeiro os segurados que ganham salário mínimo, que passou de R$ 1.412 para R$ 1.518, com reajuste de 7,5% Conta em Dia|Ana VinhasOpens in new window 27/01/2025 - 02h00 (Atualizado em 27/01/2025 - 02h00 ) twitter

Benefícios do INSS começam a ser pagos com reajuste SAULO ANGELO/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO -25.11.2024

Aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) começam a receber nesta segunda-feira (27) os benefícios com reajuste. Pelo calendário divulgado pela instituição, o pagamento será de 27 de janeiro a 7 de fevereiro (veja as datas abaixo).

Recebem primeiro os segurados que ganham o salário mínimo, que passou de R$ 1.412, em 2024, para R$ 1.518, neste ano, com reajuste de 7,5%.

Os aposentados e pensionistas que recebem acima do mínimo terão seus benefícios reajustados em 4,77%. A correção corresponde à variação da inflação medida de janeiro a dezembro de 2024 medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), que serve como base para este cálculo.

O aumento de 4,77% será pago integralmente aos segurados que já recebiam as aposentadorias e pensões acima de um salário mínimo em 1º de janeiro do ano passado. Já quem começou a receber o benefício após essa data terá reajuste proporcional ao número de meses em que o benefício foi pago.

‌



Com a mudança, o piso dos benefícios da Previdência Social subiu de R$ 1.412 para R$ 1.518, e o teto, de R$ 7.786,02 para R$ 8.157,40, em 2025.

Para consultar os valores que serão pagos, basta acessar o Meu INSS pela internet ou aplicativo. É necessário fazer login e clicar em “Extrato de Pagamento” na tela inicial para ver todos os detalhes do benefício.

‌



O beneficiário que não tem acesso à internet pode ligar para o número 135. É necessário informar o CPF e confirmar algumas informações para evitar fraudes. O atendimento ocorre de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h.

A data de pagamento varia conforme o número final do cartão de benefício, desconsiderando o dígito verificador, que aparece após o traço (veja calendário abaixo).

‌



Segundo o INSS, 12,2 milhões de beneficiários recebem acima do piso nacional, dos quais 10,6 mil ganham o teto da Previdência Social. Um total de 28,5 milhões de pessoas, cerca de 70% do total dos aposentados e pensionistas, ganha o salário mínimo.

Calendário de pagamentos

Até um salário-mínimo

Final 1: 27 de janeiro

Final 2: 28 de janeiro

Final 3: 29 de janeiro

Final 4: 30 de janeiro

Final 5: 31 de janeiro

Final 6: 3 de fevereiro

Final 7: 4 de fevereiro

Final 8: 5 de fevereiro

Final 9: 6 de fevereiro

Final 0: 7 de fevereiro

Acima do piso nacional

Finais 1 e 6: 3 de fevereiro

Finais 2 e 7: 4 de fevereiro

Finais 3 e 8: 5 de fevereiro

Finais 4 e 9: 6 de fevereiro

Finais 5 e 0: 7 de fevereiro

Para consultar o reajuste

Acesse o site Meu INSS ou o aplicativo

Faça login com o CPF e senha

Na página inicial, selecione “Extrato de Pagamento”

O sistema mostrará o valor do benefício e a data do depósito

Informações do extrato de pagamento

Ver o valor do benefício

Ver a data do depósito

Ver se houve descontos, como de Imposto de Renda ou empréstimo consignado

Baixar o extrato em PDF

O segurado do INSS também pode ligar para a Central 135 para consultar o reajuste.

