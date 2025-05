INSS libera consulta ao benefício com devolução de R$ 292,7 mi de descontos e parcela do 13º O pagamento da segunda parcela do abono e do reembolso começa a ser depositado na próxima segunda-feira (26) Conta em Dia|Ana VinhasOpens in new window 21/05/2025 - 18h23 (Atualizado em 21/05/2025 - 18h23 ) twitter

Aposentado e pensionista podem consultar extrato pelo MEU INSS Joédson Alves/Agência Brasil- 14.05.2025

Aposentados, pensionistas e beneficiários do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) já podem consultar o valor da segunda parcela da antecipação do 13º salário, além da devolução de descontos indevidos realizados em abril para uma parte dos segurados. Os pagamentos serão realizados junto com o benefício do mês de maio, a partir da próxima segunda-feira (26) até o dia 6 de junho (veja calendário abaixo).

A consulta ao extrato de pagamento pode ser feita pela Central de Atendimento 135 ou pelo site e aplicativo Meu INSS. Para isso, basta acessar e colocar a senha do gov.br, clicar em extrato e checar o pagamento.

O INSS vai devolver R$ 292,7 milhões referentes aos descontos na folha de pagamento não autorizados de aposentados e pensionistas, realizados no pagamento de abril. Cerca de 9 milhões terão o reembolso dos descontos. Já a segunda parcela será paga a 34,2 milhões de segurados que têm direito ao abono natalino.

Como consultar o extrato de pagamento

Acesse o site ou aplicativo Meu INSS

Informar seu CPF e senha

Clicar no campo “Do que você precisa?”

Escrever “Extrato de Pagamento”

Selecionar o serviço e baixar o documento”

Pelo telefone

Para quem não tem acesso à internet e quer saber quanto vai receber no pagamento deste mês, basta ligar para a Central 135. Na ligação terá que informar o número do CPF e confirmar algumas informações cadastrais. O atendimento é de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h.

‌



Quem tem direito

Reembolso do desconto indevido

Aqueles segurados que tiveram os descontos de associações e sindicatos sem autorização no benefício do mês de abril vão receber a devolução no benefício de maio. O restante da devolução ainda não foi definido quando será feito pelo governo federal.

A Operação Sem Desconto, da Polícia Federal e da CGU (Controladoria-Geral da União), em 23 de abril, revelou esquema de fraude nas autorizações indevidas de descontos nos contracheques dos segurados do INSS, que pode chegar a R$ 6 bilhões, desde 2019.

‌



INSS já notificou 9 milhões de segurados que foram vítimas da fraude e que podem pedir reembolso pelo telefone 135 e site e aplicativo Meu INSS.

13º salário antecipado

Recebem o abono natalino os beneficiários de aposentadoria, auxílio-doença, auxílio-acidente, auxílio-reclusão, pensão por morte e outros auxílios administrados pelo instituto.

‌



Já os segurados do BPC (Benefício de Prestação Continuada), pago a idosos de baixa renda acima de 65 anos e a pessoas carentes com deficiência, equivalente a um salário mínimo, não recebem o abono adicional.

As beneficiárias de salário-maternidade têm direito ao 13º proporcional. No entanto, ele é pago com a última parcela do benefício.

Calendário da segunda parcela do 13º para contribuintes do INSS Arte R7

