Novo leilão da Receita Federal tem telefone celular por R$ 150; veja como participar

iPhone com acessórios por R$ 2.100, no lote 18 Reprodução/Receita Federal

A Receita Federal promove leilão de mercadorias apreendidas ou abandonadas nesta sexta-feira (28), em São Paulo. Entre os produtos estão telefones celulares Xiaomi, por R$ 150, e iPhone da Apple a partir de R$ 1.500, notebook MacBook Pro por R$ 1.500 e até um carro Ford Ka, ano 2011, por R$ 500. Ao todo, são 200 lotes com vários itens.

O leilão será realizado de forma eletrônica e é destinado a pessoas físicas e jurídicas. O período de recebimento das propostas vai até as 18h desta quinta-feira (27). A sessão para lances está prevista para as 10h da sexta-feira (28).

Veja alguns destaques

Ford Ka Flex, ano 2011, com lance mínimo de R$ 500, no lote 137

Ford Fiesta Sedan 1.6 Flex, 2008/2009, com lance a partir de R$ 4.500, no lote 141

Telefone celular Xiaomi Redmi A2 32 GB, com lance mínimo de R$ 150, nos lotes 129 a 134

iPhone 14 128 GB, com lance a partir de R$ 1.500, nos lotes 17 a 20

Cabelo humano, com lance inicial de R$ 20.000, no lote 142

Notebook MacBook Pro Apple, com vários acessórios, com lance mínimo de R$ 1.500, no lote 4

Vinhos, com cerca de 570 unidades, com lance mínimo de R$ 7.000, no lote 169

Triciclo elétrico com lance mínimo de R$ 6.000, no lote 101

Os lotes estão disponíveis para visitação mediante agendamento, até esta quarta-feira (26), nas cidades de São Paulo, São Bernardo do Campo, Barueri, Suzano, Santos, Bauru, Santo André, Araraquara, Campinas, Guarulhos, Jacareí e Guarujá. Os endereços e horários para visitação, bem como contatos para agendamento, estão indicados no edital do leilão.

Como participar

Para participar dos leilões eletrônicos da Receita Federal, basta entrar no serviço “Sistema de Leilão Eletrônico”, acessado via e-CAC (Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte), com o uso de identidades digitais da conta gov.br com nível de confiabilidade prata ou ouro.

‌



Além disso, o pagamento das mercadorias arrematadas em leilão é feito somente por meio de Darf (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) e nunca mediante depósitos ou transferências para contas de terceiros.

Os licitantes terão 30 dias para retirada dos lotes arrematados. Bens arrematados por pessoas físicas não podem ser vendidos, assim como alguns lotes também quando adquiridos por pessoas jurídicas.

‌



Cuidado com golpe

A Receita Federal alerta para a realização de transmissões ao vivo (lives) fraudulentas que simulam leilões de mercadorias apreendidas e para outros golpes envolvendo seu nome. Informações sobre os leilões estão disponíveis no site da Receita Federal.

