Mais de 2,7 milhões de segurados ainda não estão aptos a receber ressarcimento do INSS Nova fase deve incluir quem contestou descontos e recebeu resposta com assinatura falsificada por parte das entidades Conta em Dia|Ana Vinhas 12/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 12/08/2025 - 02h00 )

Contestação para devolução do INSS vai até 14 de novembro LUIS LIMA JR/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 16.07.2025

O número de aposentados e pensionistas que ainda não estão aptos a receber o ressarcimento do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) chega a 2.751.672.

Até agora o governo federal já liberou mais de R$ 1 bilhão a 1,7 milhão de segurados que foram vítimas de descontos indevidos em benefícios.

Os valores são pagos de forma integral, com correção pela inflação, diretamente na conta onde o segurado recebe o benefício.

Ao todo, 5.197.304 contestações já foram registradas por aposentados e pensionistas que não reconheceram os descontos. Deste total, 2.445.632 estão aptos a receber o ressarcimento.

As entidades apresentaram resposta para 1.117.956 pedidos. Nesses casos, os documentos estão em análise e, por isso, os aposentados e pensionistas ainda não têm a opção de aderir ao acordo.

Nova fase

De acordo com o Ministério da Previdência, uma nova fase deverá ser aberta para incluir no acordo aposentados e pensionistas que contestaram os descontos e receberam respostas com assinaturas falsificadas por parte das entidades.

O beneficiário será notificado e poderá, pelo aplicativo Meu INSS ou em uma agência dos Correios, adotar uma das seguintes ações:

Aceitar os documentos apresentados pelas entidades

Contestar por falsidade ideológica ou indução ao erro

Declarar que não reconhece a assinatura

Quem pode aderir

Quem contestou descontos indevidos e não recebeu resposta das entidades associativas em até 15 dias úteis.

O acordo envolve descontos indevidos feitos entre março de 2020 e março de 2025.

Não é necessário entrar na justiça.

Quem já entrou com ação judicial também pode aderir, desde que ainda não tenha recebido os valores.

Como fazer

A adesão pode ser feita de forma gratuita pelo aplicativo Meu INSS e em mais de 5 mil agências dos Correios.

Passo a passo no Meu INSS para aderir ao acordo:

Acesse o aplicativo com seu CPF e senha; Vá em “Consultar Pedidos” e clique em “Cumprir Exigência”; Role a tela até o último comentário, leia com atenção e, no campo “Aceito receber”, selecione “Sim”. Clique em “Enviar” e aguarde o pagamento.

Prazo

A contestação dos descontos pode ser feita até, pelo menos, 14 de novembro de 2025, e o acordo continuará disponível após essa data.

