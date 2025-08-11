INSS diz que governo já devolveu mais de R$ 1 bi a aposentados e pensionistas vítimas de fraudes Cerca de 1,6 milhão de vítimas de descontos indevidos nos benefícios já foram ressarcidos; veja se tem direito à devolução Brasília|Do R7, em Brasília 11/08/2025 - 12h37 (Atualizado em 11/08/2025 - 12h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA INSS já devolveu mais de R$ 1 bilhão a 1,6 milhão de aposentados e pensionistas lesados por descontos ilegais.

A AGU bloqueou R$ 2,8 bilhões de entes investigados por fraudes relacionadas a esses benefícios.

Presidente do INSS, Gilberto Waller, destaca a agilidade no ressarcimento para proteger os beneficiários.

A adesão ao acordo pode ser feita pelo aplicativo Meu INSS ou agências dos Correios, sem custos adicionais. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Após operação no INSS oposição luta para abrir CPI Agência Brasil/Arquivo

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) afirmou nesta segunda-feira (11) que R$ 1 bilhão já foram liberados para ressarcir os aposentados e pensionistas que foram vítimas de descontos ilegais em benefícios. O valor foi dividido para 1,6 milhão de vítimas e pagos de forma integral, com correção da inflação, diretamente na conta onde o segurado recebe o benefício.

Além disso, o INSS informou que a AGU (Advocacia-Geral da União) obteve na justiça o bloqueio de R$ 2,8 bilhões de bens e ativos financeiros de associações, empresas e pessoas físicas investigadas por suspeitas de fraudes.

Gilberto Waller, presidente da autarquia, destaca que o INSS pretende ressarcir os valores sem deixar os aposentados esperando. “Estamos antecipando os pagamentos para proteger quem mais precisa, e seguiremos firmes na Justiça para que todos os responsáveis devolvam cada real aos cofres públicos”, afirmou.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou em 17 de julho uma MP (Medida Provisória) que abriu crédito extraordinário de R$ 3,31 bilhões para viabilizar o pagamento imediato dos beneficiários vítimas da fraude.

‌



Veja se você tem direito à devolução:

Quem ainda não fez a adesão ao acordo deve acessar o aplicativo Meu INSS ou ir a uma agência dos Correios. Não é possível fazer isso pela Central 135. O procedimento é gratuito, simples e não exige envio de documentos.

Podem aderir:

‌



Beneficiários que contestaram descontos indevidos e não receberam resposta da entidade em até 15 dias úteis.

Quem sofreu descontos entre março de 2020 e março de 2025.

Beneficiários com processo na Justiça, desde que ainda não tenham recebido os valores.

O INSS pagará 5% de honorários advocatícios em ações individuais propostas antes de 23 de abril de 2025.

Prazo para contestar

A contestação pode ser feita até 14 de novembro de 2025, e a adesão continuará disponível mesmo após essa data.

‌



Passo a passo para pedir o ressarcimento

Acesse o aplicativo Meu INSS com CPF e senha.

Vá em “Consultar Pedidos” e clique em “Cumprir Exigência”.

Role a tela até o último comentário, leia com atenção e, no campo “Aceito receber”, selecione “Sim”.

Clique em “Enviar” e aguarde o pagamento.

Atenção: não caia em golpes!

O INSS não envia links, SMS ou mensagens com pedido de dados;

Não cobra taxas nem solicita intermediários;

Toda a comunicação é feita pelos canais oficiais: Aplicativo Meu INSS, pelo site gov.br/inss, pela Central 135 e pelas Agências dos Correios.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp