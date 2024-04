Maracujá fica 30,8% mais barato nos supermercados, diz pesquisa

Alto contraste

Enquanto grande parte dos alimentos registrou aumento de preçosneste ano, algumas frutas como o maracujá e o mamão ficaram mais baratas. Conforme o IPS (Índice de Preços dos Supermercados), o maracujá teve a maior deflação em fevereiro, com 30,86% no comparativo com janeiro.

O índice de preços é calculado pela Apas (Associação Paulista de Supermercados), em parceria com a Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas).

Ainda nessa subcategoria de produtos in natura, o mamão já acumula uma redução de 23,18% nos últimos 12 meses, sendo o único item desta cesta com quedas contínuas registradas no último ano.

“Apesar de as condições climáticas adversas impactarem nos preços dos produtos in natura,

a deflação apresentada pelo maracujá e o mamão foi um destaque positivo no índice das

frutas no último mês”, afirma Felipe Queiroz, economista-chefe da Apas.

Pela inflação oficial do país, o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), em fevereiro o grupo alimentação e bebidas aumentou 0,95%. Na alimentação no domicílio, a alta foi de 1,12%, com influência dos aumentos de preços da cebola (7,37%), da batata-inglesa (6,79%), das frutas (3,74%), do arroz (3,69%) e do leite longa vida (3,49%).

O preço do maracujá é de R$ 6,85 o quilo, segundo cotação da Ceagesp (Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo), e do mamão formosa, R$ 4,86 o quilo.

