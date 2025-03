Novo Cadastro Único é pré-requisito para Bolsa Família, BPC e outros 38 benefícios Sistema usado para selecionar e incluir famílias de baixa renda em programas federais tem nova plataforma Conta em Dia|Ana VinhasOpens in new window 17/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 17/03/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Novo Cadastro Único deve trazer mais segurança Reprodução

O Cadastro Único (CadÚnico), sistema utilizado para os benefícios sociais do governo federal, ganha nova versão a partir desta segunda-feira (17). São mais de 40 programas sociais federais que utilizam os dados do Cadastro Único para selecionar seus beneficiários, como Bolsa Família, o Pé-de-Meia e o BPC (Benefício de Prestação Continuada).

A nova plataforma vai simplificar as informações e o acesso, integrar bases de dados e trazer mais segurança para evitar fraudes.

Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, para as famílias atendidas, não muda nada. “A única diferença é que o processo de cadastro será mais rápido e seguro”, afirma em nota.

“Com uma plataforma mais integrada, ele facilitará o trabalho de estados, municípios, Distrito Federal, programas sociais e cidadãos”, acrescenta.

‌



A atualização não ocorria desde 2010. Atualmente, são 93,6 milhões de pessoas de baixa renda cadastradas.

Principais programas do CadÚnico

Bolsa Família

Auxílio Gás

Pé-de-Meia

BPC (Benefício de Prestação Continuada)

Tarifa Social de Energia Elétrica

Carteira da Pessoa Idosa

Água Para Todos (Cisternas)

Minha Casa Minha Vida

Isenção de taxa em concursos públicos

Telefone Popular

Fomento às atividades produtivas rurais

Tarifa Social de Água

Carta social

Programa Leite das Crianças

Os números do CadÚnico

40,6 milhões de famílias cadastradas (jan/2025)

93,6 milhões de pessoas cadastradas (jan/2025)

9,5 mil postos de cadastramento em todo o país

O que é o Cadastro Único

Permite ao governo saber quem são e como vivem as famílias de baixa renda no Brasil. Ele foi criado pelo governo federal, mas é operacionalizado e atualizado pelas prefeituras de forma gratuita. É usado para selecionar e incluir famílias de baixa renda em programas federais.

‌



Quem pode se cadastrar

Podem participar do Cadastro Único as famílias que vivem com renda mensal de até meio salário-mínimo por pessoa. O cadastro é feito pessoalmente, num posto de atendimento na cidade onde a família mora.

Basta ir pessoalmente a um CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) ou outro posto de atendimento do município. O cadastro é gratuito. É importante levar os CPFs de todos e um comprovante de residência, de preferência a conta de luz.

‌



Como consultar

As famílias cadastradas podem ter acesso às informações do Cadastro Único diretamente pelo site cadunico.dataprev.gov.br ou pelo aplicativo do Cadastro Único.

No site ou aplicativo, a família pode obter um comprovante de cadastramento, clicando em “Consulta Simples”.

Qual é a mudança do CadÚnico?

Com uma plataforma mais integrada, ele facilitará o trabalho de estados, municípios, Distrito Federal, programas sociais e cidadãos.

O que muda para os beneficiários?

Para as famílias, nada muda. A única diferença é que o processo de cadastro será mais rápido e seguro.

Qual é o objetivo da atualização?

O novo Cadastro Único representa um avanço significativo na gestão de políticas públicas no Brasil, trazendo mais segurança, eficiência e combate às fraudes.

Principais melhorias

Formulário offline - disponível em dispositivos móveis, como tablets e celulares, permitindo a coleta de dados em qualquer lugar.

disponível em dispositivos móveis, como tablets e celulares, permitindo a coleta de dados em qualquer lugar. Atualizações contínuas e modulares - sistema dinâmico, permitindo evoluções constantes.

sistema dinâmico, permitindo evoluções constantes. Relatórios analíticos - municípios terão acesso a uma plataforma avançada para análise de dados, otimizando a gestão e o planejamento das políticas públicas.

municípios terão acesso a uma plataforma avançada para análise de dados, otimizando a gestão e o planejamento das políticas públicas. Integração com bases do governo federal - inclusão e atualização de dados serão mais ágeis e seguras, evitando que o cidadão precise fornecer informações já disponíveis ao poder público.

Capacitação

Qualificação contínua - novo sistema oferece cursos a distância para garantir que 100% dos operadores e entrevistadores do CadÚnico estejam sempre atualizados.

Segurança

Gestão de riscos e monitoramento - sistema conta com mecanismos para garantir a eficiência dos processos e prevenir fraudes, incluindo proteção contra ataques cibernéticos.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.