Mudanças no Cadastro Único vão reduzir burocracia, afirma economista

Em entrevista ao Conexão Record News desta sexta-feira (28), o economista Hugo Garbe avalia que as mudanças no CadÚnico (Cadastro Único) , anunciadas pelo Governo Federal nesta semana, são positivas por reduzirem a burocracia no momento do cadastro e auxiliam o governo na prevenção de fraudes.



Para o especialista, os programas sociais brasileiros registram bilhões de reais em prejuízos devido a benefícios concedidos indevidamente . A unificação do registro permite um “pente-fino”, otimizando tempo e recursos para garantir que o auxílio chegue a quem realmente precisa.



Para o especialista, os programas sociais brasileiros registram bilhões de reais em prejuízos devido a benefícios concedidos indevidamente . A unificação do registro permite um “pente-fino”, otimizando tempo e recursos para garantir que o auxílio chegue a quem realmente precisa.