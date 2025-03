Cerca de 6,4 mi de famílias serão comunicadas para atualizar os dados do CadÚnico até 2026 Famílias que precisarão atualizar seus dados serão avisadas gradualmente, e não precisam se dirigir imediatamente aos postos Brasília|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 06/03/2025 - 08h46 (Atualizado em 06/03/2025 - 08h58 ) twitter

Famílias terão que atualizar seus dados no Cadastro Único Divulgação/Lyon Santos/MDS - Arquivo

Cerca de 6,4 milhões de famílias terão que atualizar seus dados no Cadastro Único (CadÚnico) até fevereiro de 2026, segundo determinação do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. O grupo inclui tanto beneficiários de programas sociais, como Bolsa Família, Benefício de Prestação Continuada e Tarifa Social de Energia Elétrica, quanto famílias cadastradas que ainda não recebem benefícios.

A atualização faz parte da Ação de Qualificação Cadastral 2025, que segue os critérios estabelecidos pela Lei nº 15.077/2024. A medida busca garantir que os dados estejam corretos e alinhados às exigências dos programas sociais.

Como será feita a comunicação com as famílias?

As famílias que precisarão atualizar seus dados serão avisadas gradualmente, e não precisam se dirigir imediatamente aos postos de atendimento. A comunicação será feita por diversos canais:

✔ Aplicativo do Cadastro Único: as notificações aparecerão no ícone de envelope no canto superior direito do app.

✔ Aplicativos do Bolsa Família e Caixa Tem: beneficiários do PBF poderão visualizar os avisos nesses aplicativos.

✔ Extrato de pagamento do Bolsa Família: mensagens serão inseridas nos comprovantes de saque.

✔ Central de Atendimento da Caixa: mensagens de voz serão disponibilizadas para orientar os beneficiários.

Ao serem notificadas, as famílias deverão comparecer ao Centro de Referência de Assistência Social ou à gestão municipal do Cadastro Único para realizar a atualização cadastral. No caso de famílias unipessoais (compostas por apenas uma pessoa), a coleta de dados será feita por meio de entrevista domiciliar.

Ação de Qualificação Cadastral 2025

A Ação de Qualificação Cadastral 2025 é composta por duas etapas:

🔹 Averiguação Cadastral (AVE25): identificará inconsistências nos dados das famílias, como composição familiar irregular.

🔹 Revisão Cadastral (REV25): destinada a atualizar cadastros que estão desatualizados.

Desde 28 de fevereiro de 2025, as prefeituras já têm acesso às listas de famílias que precisarão atualizar seus dados pelo Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família (SigPBF). A partir de março, essas informações passarão a ser disponibilizadas exclusivamente no Portal de Gestão do Cadastro Único.

Cadastro Único: porta de entrada para programas sociais

O Cadastro Único é o principal banco de dados do governo federal para identificar famílias de baixa renda e garantir acesso a programas sociais. Atualmente, mais de 40 programas utilizam o CadÚnico, incluindo:

✔ Bolsa Família

✔ Pé-de-Meia (incentivo financeiro para estudantes)

✔ Tarifa Social de Energia Elétrica

✔ Auxílio Gás

✔ Minha Casa Minha Vida

Além dos benefícios federais, estados e municípios também utilizam o Cadastro Único para selecionar famílias em seus próprios programas sociais.

O sistema registra informações detalhadas sobre cada família, como endereço, composição familiar, escolaridade, situação de trabalho e renda, presença de pessoas com deficiência, entre outros fatores.

O governo alerta que manter o cadastro atualizado é fundamental para garantir a continuidade do recebimento dos benefícios e evitar bloqueios ou cancelamentos indevidos.