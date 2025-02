Pix por aproximação começa nesta sexta com limite por transação; veja como funciona O pagamento pode ser feito aproximando o celular da maquininha, por meio do aplicativo do banco ou de carteira digital Conta em Dia|Ana VinhasOpens in new window 28/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 28/02/2025 - 02h54 ) twitter

Pix por aproximação está disponível a partir desta sexta-feira Reprodução/Banco Central

O Pix por aproximação começa a funcionar oficialmente nesta sexta-feira (28), segundo o cronograma do Banco Central. Assim como os cartões de crédito e débito, agora também é possível fazer um pagamento instantâneo aproximando o celular da maquininha, por meio do aplicativo do banco ou utilizando uma carteira digital oferecida por instituições autorizadas.

As transações do Pix por aproximação terão um valor máximo padronizado de R$ 500, que cliente poderá alterar. A solução permite que a operação seja feita aproximando o celular da máquina, por meio da tecnologia NFC (Near Field Communication).

O pagamento por aproximação poderá ser feito utilizando as carteiras digitais, como Apple Pay e Google Pay, ou o aplicativo do próprio banco. Inicialmente, está disponível para celulares com sistema operacional Android.

No caso de pagamento pela internet, será necessário apenas um clique, sem precisar ir até o aplicativo do banco, de QR Code ou usar Copia e Cola.

Produto seguro

Os bancos já estão oferecendo o serviço (veja abaixo), tanto para carteiras digitais, como para provedores de maquininhas. Algumas instituições já haviam se antecipado ao calendário do BC, com projeto-piloto e testes, como o Banco do Brasil, Itaú Unibanco, Cielo, C6 Bank e PicPay.

“Será um produto seguro: a autenticação por biometria ou PIN torna o processo mais seguro e reduz o risco de fraudes, além de respeitar as regras de segurança estabelecidas no Open Finance e Pix”, afirma a Febraban (Federação Brasileira de Bancos), em nota.

“A amplitude para o uso dependerá das carteiras digitais e das maquininhas e sua expansão será gradual. Atualmente só está disponível para celulares com sistema operacional Android”, acrescenta a federação dos bancos.

Como fazer

Para realizar um pagamento via Pix por aproximação, o cliente precisará cadastrar seu celular por meio de consentimento do Open Finance, podendo escolher a carteira ou banco de preferência para realizar essas transferências.

O pagador aproxima seu dispositivo (smartphone) do terminal de pagamento habilitado para NFC, a maquininha.

O terminal reconhece o dispositivo e inicia o processo de pagamento, via Iniciador de Pagamento, a carteira digital.

O cliente confirma a transação, geralmente por meio de um PIN ou biometria, dependendo do dispositivo utilizado.

A transação é concluída instantaneamente, como em qualquer operação Pix tradicional.

Ativar a nova função

Para ativar o Pix por aproximação em uma carteira digital, segundo o BC, é necessário vincular a conta a essa carteira, parecido com o que se faz com os cartões de pagamento.

No momento da vinculação da conta, o cliente será automaticamente direcionado para a instituição onde tem conta para confirmar a autorização.

Após a vinculação da conta, no momento do pagamento, basta optar pelo pagamento por Pix, aproximar o celular, revisar se as informações do pagamento estão corretas e confirmar.

Como usar por carteira digital

Solicite o pagamento via Pix no estabelecimento;

Aproxime o celular desbloqueado da maquininha;

Confirme a transação na tela do celular;

Utilize a proteção cadastrada no aparelho (impressão digital, reconhecimento facial, senha ou chave de segurança)

Como usar pelo aplicativo do banco

Abra o app do banco e selecione Pix por aproximação;

Aproxime o celular da maquininha;

Siga as instruções do aplicativo;

Alguns bancos podem exigir senha para transações acima de R$ 200

O que dizem os bancos

Banco do Brasil

O Banco do Brasil ampliou o Pix por aproximação para todos os clientes pessoa física desde o início da semana. A funcionalidade está disponível para dispositivos Android e, para habilitá-la pela primeira vez, é necessário realizar os seguintes procedimentos: acessar “Configurações” > “Conexões” > “NFC” > “Pagamentos sem contato” > “Serviço Pix por Aproximação BB” > “Pagar com o app aberto no momento”.

Para pagamentos de até R$ 200, após conferir o valor na maquininha, os clientes só precisam abrir o app BB, clicar em “Pix por aproximação” e realizar a autenticação biométrica ou digitar a senha de login do app.

Para finalizar o pagamento, basta aproximar o celular da maquininha já habilitada, assim como já é feito com wallets e cartões físicos. Em caso de pagamentos de valor superior a R$ 200, é preciso digitação adicional da senha transacional, a mesma já utilizada na realização do Pix tradicional.

Itaú Unibanco

O Itaú Unibanco também disponibilizou a funcionalidade, que permite pagamentos sem a necessidade de abrir o Superapp Itaú, a todos os clientes pessoa física, além das laranjinhas, as maquininhas de pagamento do banco, operadas pela Rede.

Bradesco

Clientes Bradesco já podem fazer operações de Pix aproximando o celular de maquininhas de pagamento. Segundo o banco, a opção está disponível no app do banco para clientes pessoa física com aparelhos Android e, nessa primeira etapa, nas maquininhas móveis da Cielo (POS), nos modelos LIO On e Flash.

O Bradesco também vai disponibilizar o serviço no GPay através da tecnologia do Open Finance. A solução estará disponível na carteira digital do Google para clientes a partir desta sexta-feira (28).

C6 Bank

O banco afirmou que se antecipou ao serviço desde o ano passado e todo cliente que tem celular com sistema operacional Android já pode vincular sua conta à Carteira do Google e fazer Pix por aproximação. Além da maquininha, a C6 Pay Essencial, que está habilitada para receber pagamento via Pix por aproximação.

Sicredi

O Sicredi afirma que disponibiliza em todas as suas cerca de 270 mil máquinas de cartão (POS) transações por meio do Pix por aproximação. Em teste desde janeiro, a solução passou a ser oferecida gradativamente aos empreendedores associados.

A instituição financeira cooperativa também disponibilizou aos associados com smartphones com sistema Android a funcionalidade de pagamento com Pix por aproximação em seu aplicativo. Com isso, em um primeiro momento, usuários da carteira digital Google Play conseguirão utilizar as opções de pagamento e recebimento pelo celular sem a necessidade de saírem do aplicativo do Sicredi.

Santander

O Santander e a Getnet, empresa de tecnologia para meios de pagamento da PagoNxt, do Grupo Santander, disponibilizam o Pix por aproximação por meio do Google Pay.

Já os clientes pessoas jurídicas da Getnet poderão oferecer essa nova solução de pagamento em suas maquininhas. Segundo o banco, a implementação está sendo feita por grupos, com previsão de término para o meio de março.

Caixa

A Caixa vai disponibilizar essa nova funcionalidade a todos seus clientes, inclusive do Caixa Tem, a partir desta sexta-feira (28), acompanhando o cronograma do Banco Central.

Além disso, está em andamento soluções para carteira digital (wallet), de modo a viabilizar não somente o Pix por aproximação, mas também soluções para atuação com Drex e tokenização.

Histórico

O Pix já se consolidou como o meio de pagamento instantâneo mais utilizado pelos brasileiros. Lançado em 16 de novembro de 2020, no primeiro dia houve 1,6 milhão de transações, segundo o Banco Central. Quatro anos depois, em um único dia já foi registrado recorde de 227 milhões de transações.

Mas a média diária registrada em setembro de 2024 foi de 184 milhões de transações via Pix. Quase metade delas (48%) é entre pessoas físicas e 40%, para empresas.

Já a quantidade de compras com o uso de cartões e outros dispositivos por aproximação atingiu 65% dos pagamentos presenciais em setembro de 2024, de acordo com dados da Abecs (Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços).

