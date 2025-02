Pix por aproximação começa a funcionar nesta sexta; veja como usar nova modalidade Método de pagamento será disponibilizado, neste primeiro momento, apenas para celulares com sistema Android Economia|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 27/02/2025 - 17h26 (Atualizado em 27/02/2025 - 17h26 ) twitter

Veja como usar a nova modalidade Bruno Peres/Agência Brasil - Arquivo

A partir desta sexta-feira (28), as instituições financeiras serão obrigadas a oferecer uma forma de pagamento via Pix que dispensa a necessidade de digitar a senha bancária. A novidade, chamada de Pix por aproximação, estará disponível inicialmente apenas para celulares Android.

Com a funcionalidade, basta o cliente aproximar o celular da maquininha de cartão para concluir a transação, utilizando a tecnologia NFC (Near Field Communication). Além disso, nas compras online, o pagamento poderá ser feito com apenas um clique, sem a necessidade de escanear um QR Code ou utilizar a função Copia e Cola.

Com a obrigatoriedade da oferta do Pix por aproximação, espera-se que a adesão a esse método cresça rapidamente. A tendência é que mais bancos e fintechs incorporem a tecnologia em seus aplicativos e que a funcionalidade seja ampliada para dispositivos Apple e Samsung no futuro.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Como funciona o Pix por aproximação?

A nova modalidade segue o mesmo princípio dos pagamentos por aproximação com cartões de crédito e débito, tecnologia que já representa 65% das transações presenciais no Brasil, segundo a Abecs (Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços).

‌



Algumas regras foram estabelecidas para garantir segurança ao usuário:

Valor máximo por transação: R$ 500

Opção de personalização: O cliente pode reduzir o limite por operação ou definir um teto diário para transações nessa modalidade

Disponibilidade inicial: Apenas para celulares Android, via Google Pay

Quem pode utilizar o Pix por aproximação?

Até o momento, apenas o Google Pay está cadastrado no Banco Central como iniciador de pagamento, o que significa que a funcionalidade só estará disponível para dispositivos Android.

‌



Apple Pay e Samsung Pay ainda não possuem registro no BC, o que impede o uso da nova modalidade nesses sistemas.

Além do Google Pay, Banco do Brasil e Bradesco já disponibilizam a tecnologia dentro de seus próprios aplicativos. A expectativa é que outras instituições financeiras implementem o recurso gradualmente.

‌



Quais bancos e maquininhas já testaram o Pix por aproximação?

Entre as instituições financeiras que já participaram da fase de testes, estão:

Bancos: Banco do Brasil, Bradesco, BTG Pactual, Caixa Econômica Federal, C6, Itaú, PicPay e Santander.

Maquininhas compatíveis: Azulzinha, Bin, Cielo, Fiserv, Getnet, Mercado Pago, Pagbank, Rede (Itaú), Safra Pay, Sicredi, Stone e SumUp.

Como ativar o Pix por aproximação no celular?

Para utilizar o Pix por aproximação via Google Pay, siga os passos abaixo:

Ative a tecnologia NFC no celular:

Acesse Configurações > Conexões ou Dispositivos Conectados

Ative a opção NFC

Adicione um cartão ao Google Pay:

Abra o aplicativo Carteira do Google;

Toque em Adicionar à carteira;

Selecione Cartão de pagamento;

Escolha Novo cartão de débito ou crédito;

Siga as instruções para vincular sua conta bancária

Como usar o Pix por aproximação?

Via carteira digital (Google Pay):

Solicite o pagamento via Pix no estabelecimento;

Aproxime o celular desbloqueado da maquininha;

Confirme a transação na tela do celular;

Utilize a proteção cadastrada no aparelho (impressão digital, reconhecimento facial, senha ou chave de segurança)

Via aplicativo do banco:

Abra o app do banco e selecione Pix por aproximação;

Aproxime o celular da maquininha;

Siga as instruções do aplicativo;

Alguns bancos podem exigir senha para transações acima de R$ 200