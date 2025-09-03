Receita alerta sobre golpe com chamada de vídeo que cita operação ‘Carbono Oculto’ Criminosos se passam por agentes públicos para pressionar vítimas a fornecer informações, clicar em links e assinar falsos ‘termos de confidencialidade’ Conta em Dia|Ana VinhasOpens in new window 03/09/2025 - 15h56 (Atualizado em 03/09/2025 - 15h59 ) twitter

Operação contra crime organizado na Avenida Faria Lima LEANDRO CHEMALLE/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO - 28.08.2025

A Receita Federal fez um alerta nesta quarta-feira (3) para uma nova modalidade de golpe. Criminosos se passam por agentes públicos em ligações telefônicas, citam operações como a “Carbono Oculto” contra o crime organizado, e tentam enganar as vítimas.

O contato começa por uma ligação. Depois de dizerem que são servidores da Receita Federal ou policiais, eles fazem a chamada de vídeo, quando exibem documentos forjados.

“Trata-se de fraude. A Receita Federal não realiza esse tipo de abordagem, não solicita confirmação de dados por telefone/WhatsApp e não envia links para coleta de informações sensíveis”, afirma o órgão em nota.

Durante o contato, os criminosos apresentam alguns dados verdadeiros da vítima e, em seguida, exigem mais informações, pedem que a pessoa clique em links e até que assine eletronicamente documentos, como um falso “termo de confidencialidade”.

‌



Para dar aparência de legitimidade, citam operações conhecidas, como a “Carbono Oculto”, e afirmam que o nome da vítima apareceu em documentos de investigados

O que é Operação Carbono Oculto

A Operação Carbono Oculto, deflagrada no dia 28 de agosto, foi a maior da história do país contra a infiltração do crime organizado na economia formal e mira o setor de combustíveis e instituições financeiras sediadas na avenida Faria Lima, na capital paulista.

‌



Ao todo 1.400 agentes cumpriram 200 mandados de busca e apreensão contra 350 alvos em dez estados do país. A operação envolveu agentes da Polícias Federal e Militar e das Receitas Estadual e Federal, além de promotores do MP-SP (Ministério Público de São Paulo)

Fique atento

A Receita informa que não faz esse tipo de contato. A Receita utiliza somente os canais oficiais de atendimento, como o Portal e-CAC (Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte) e o site (www.gov.br/receitafederal), para comunicar-se com os cidadãos.

‌



Os cuidados

Não clique em links nem abra anexos que são enviados.

A Receita Federal não solicita confirmação de dados por telefone/WhatsApp.

O órgão também não envia links para coleta de informações.

Os canais oficiais de atendimento ao cidadão são o Portal e-CAC (Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte) e o site (www.gov.br/receitafederal).

