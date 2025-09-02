Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Receita antecipa restituições do IR 2025 e paga mais de R$ 36 bilhões aos contribuintes

Último lote, previsto para setembro, não será necessário após conclusão antecipada dos pagamentos

Economia|Do R7, em Brasília

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • A Receita Federal antecipou o pagamento das restituições do IRPF 2025, totalizando R$ 36,69 bilhões.
  • Os pagamentos foram concluídos em agosto, antes do previsto, devido ao processamento ágil das declarações.
  • Cerca de 22,67 milhões de declarações de ajuste anual foram restituídas.
  • Contribuintes podem verificar sua situação na página da Receita Federal e realizar correções, se necessário.

Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Receita pagou R$ 36,69 bilhões em restituições ADRIANA TOFFETTI/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 01.04.2025 CONTEÚDO

A Receita Federal informou nesta terça-feira (2) que concluiu, de forma antecipada, o pagamento de todas as restituições do IRPF (Imposto de Renda da Pessoa Física) referentes às declarações do exercício de 2025 entregues dentro do prazo e sem inconsistências.

De acordo com o órgão, o calendário original previa cinco lotes de restituição, até setembro, mas o processamento mais ágil das declarações permitiu que todos os pagamentos fossem concluídos já em agosto.

Leia mais

No total, foram pagos R$ 36,69 bilhões em restituições, resultado de 22,67 milhões de declarações de ajuste anual.

Os contribuintes que ainda não tiveram a restituição liberada devem acessar a página da Receita Federal na internet, na seção Meu Imposto de Renda, para verificar a situação por meio do “Extrato do Processamento”.


Caso haja pendências, é possível retificar a declaração e corrigir informações equivocadas.

Segundo a Receita, a antecipação reforça o compromisso do órgão com a modernização de sistemas, a agilidade no atendimento ao contribuinte e a valorização da conformidade tributária.


Perguntas e respostas

Qual foi a recente decisão da Receita Federal sobre as restituições do IR 2025?

A Receita Federal anunciou que concluiu de forma antecipada o pagamento de todas as restituições do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) referentes às declarações do exercício de 2025, que foram entregues dentro do prazo e sem inconsistências.


Quantos lotes de restituição estavam previstos inicialmente e qual foi o resultado do processamento?

O calendário original previa cinco lotes de restituição até setembro, mas o processamento mais ágil das declarações permitiu que todos os pagamentos fossem concluídos já em agosto.

Qual foi o valor total pago em restituições e quantas declarações foram processadas?

No total, foram pagos R$ 36,69 bilhões em restituições, resultantes de 22,67 milhões de declarações de ajuste anual.

O que os contribuintes devem fazer se ainda não tiveram a restituição liberada?

Os contribuintes que ainda não tiveram a restituição liberada devem acessar a página da Receita Federal na internet, na seção Meu Imposto de Renda, para verificar a situação por meio do “Extrato do Processamento”.

O que pode ser feito em caso de pendências na declaração?

Se houver pendências, é possível retificar a declaração e corrigir informações equivocadas.

Qual é o objetivo da antecipação dos pagamentos segundo a Receita Federal?

Segundo a Receita, a antecipação reforça o compromisso do órgão com a modernização de sistemas, a agilidade no atendimento ao contribuinte e a valorização da conformidade tributária.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.