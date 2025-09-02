Receita antecipa restituições do IR 2025 e paga mais de R$ 36 bilhões aos contribuintes
Último lote, previsto para setembro, não será necessário após conclusão antecipada dos pagamentos
A Receita Federal informou nesta terça-feira (2) que concluiu, de forma antecipada, o pagamento de todas as restituições do IRPF (Imposto de Renda da Pessoa Física) referentes às declarações do exercício de 2025 entregues dentro do prazo e sem inconsistências.
De acordo com o órgão, o calendário original previa cinco lotes de restituição, até setembro, mas o processamento mais ágil das declarações permitiu que todos os pagamentos fossem concluídos já em agosto.
No total, foram pagos R$ 36,69 bilhões em restituições, resultado de 22,67 milhões de declarações de ajuste anual.
Os contribuintes que ainda não tiveram a restituição liberada devem acessar a página da Receita Federal na internet, na seção Meu Imposto de Renda, para verificar a situação por meio do “Extrato do Processamento”.
Caso haja pendências, é possível retificar a declaração e corrigir informações equivocadas.
Segundo a Receita, a antecipação reforça o compromisso do órgão com a modernização de sistemas, a agilidade no atendimento ao contribuinte e a valorização da conformidade tributária.
