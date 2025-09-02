Receita antecipa restituições do IR 2025 e paga mais de R$ 36 bilhões aos contribuintes Último lote, previsto para setembro, não será necessário após conclusão antecipada dos pagamentos Economia|Do R7, em Brasília 02/09/2025 - 11h37 (Atualizado em 02/09/2025 - 12h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A Receita Federal antecipou o pagamento das restituições do IRPF 2025, totalizando R$ 36,69 bilhões.

Os pagamentos foram concluídos em agosto, antes do previsto, devido ao processamento ágil das declarações.

Cerca de 22,67 milhões de declarações de ajuste anual foram restituídas.

Contribuintes podem verificar sua situação na página da Receita Federal e realizar correções, se necessário. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Receita pagou R$ 36,69 bilhões em restituições ADRIANA TOFFETTI/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 01.04.2025 CONTEÚDO

A Receita Federal informou nesta terça-feira (2) que concluiu, de forma antecipada, o pagamento de todas as restituições do IRPF (Imposto de Renda da Pessoa Física) referentes às declarações do exercício de 2025 entregues dentro do prazo e sem inconsistências.

De acordo com o órgão, o calendário original previa cinco lotes de restituição, até setembro, mas o processamento mais ágil das declarações permitiu que todos os pagamentos fossem concluídos já em agosto.

No total, foram pagos R$ 36,69 bilhões em restituições, resultado de 22,67 milhões de declarações de ajuste anual.

Os contribuintes que ainda não tiveram a restituição liberada devem acessar a página da Receita Federal na internet, na seção Meu Imposto de Renda, para verificar a situação por meio do “Extrato do Processamento”.

‌



Caso haja pendências, é possível retificar a declaração e corrigir informações equivocadas.

Segundo a Receita, a antecipação reforça o compromisso do órgão com a modernização de sistemas, a agilidade no atendimento ao contribuinte e a valorização da conformidade tributária.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Perguntas e respostas

Qual foi a recente decisão da Receita Federal sobre as restituições do IR 2025?

A Receita Federal anunciou que concluiu de forma antecipada o pagamento de todas as restituições do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) referentes às declarações do exercício de 2025, que foram entregues dentro do prazo e sem inconsistências.

‌



Quantos lotes de restituição estavam previstos inicialmente e qual foi o resultado do processamento?

O calendário original previa cinco lotes de restituição até setembro, mas o processamento mais ágil das declarações permitiu que todos os pagamentos fossem concluídos já em agosto.

Qual foi o valor total pago em restituições e quantas declarações foram processadas?

No total, foram pagos R$ 36,69 bilhões em restituições, resultantes de 22,67 milhões de declarações de ajuste anual.

O que os contribuintes devem fazer se ainda não tiveram a restituição liberada?

Os contribuintes que ainda não tiveram a restituição liberada devem acessar a página da Receita Federal na internet, na seção Meu Imposto de Renda, para verificar a situação por meio do “Extrato do Processamento”.

O que pode ser feito em caso de pendências na declaração?

Se houver pendências, é possível retificar a declaração e corrigir informações equivocadas.

Qual é o objetivo da antecipação dos pagamentos segundo a Receita Federal?

Segundo a Receita, a antecipação reforça o compromisso do órgão com a modernização de sistemas, a agilidade no atendimento ao contribuinte e a valorização da conformidade tributária.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp