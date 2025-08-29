Quem é Amauri Silveira Filho, promotor de SP ameaçado de morte pelo PCC Alvo da facção criminosa, Silveira foi coordenador do Gaeco, com foco em crimes como tráfico, lavagem de dinheiro e corrupção São Paulo|Do R7, em Brasília 29/08/2025 - 14h32 (Atualizado em 29/08/2025 - 14h49 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Promoção de operação conjunta entre o Gaeco e a Polícia Militar impede plano de assassinato do promotor Amauri Silveira Filho pelo PCC.

Silveira é ex-coordenador do Gaeco e tem histórico de combate a crimes como tráfico de drogas e corrupção.

Dois empresários foram presos envolvidos no plano, enquanto o líder do PCC, Sérgio Luiz de Freitas Filho, está foragido na Bolívia.

O plano de assassinato visava interromper investigações da Operação Linha Vermelha, focada em crimes de tráfico e lavagem de dinheiro. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Silveira foi coordenador da Gaeco e liderou diversas forças-tarefas Reprodução/Youtube - Mário Luiz Sarrubbo

Uma operação conjunta entre o Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) e a Polícia Militar desarticulou nesta quinta-feira (28) um plano de assassinato articulado pelo PCC (Primeiro Comando da Capital) contra o promotor de Justiça Amauri Silveira Filho.

A ação, que ocorreu no bairro Cambuí, em Campinas (SP), resultou na prisão de empresários envolvidos com integrantes do PCC.

A operação Pronta Resposta foi deflagrada após os promotores receberem informações sobre o complô que visava Silveira. Os criminosos já haviam adquirido armamentos pesados e veículos para executar o atentado.

Quem é o promotor?

Alvo do plano do PCC, Silveira foi coordenador do Gaeco do Ministério Público de São Paulo, com foco em crimes como tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e corrupção.

‌



Ele foi responsável por liderar diversas forças-tarefas estaduais e interestaduais para combater facções criminosas que atuam nas fronteiras do Brasil.

O planejamento da facção criminosa vinha sendo monitorado há meses como parte das investigações da operação Linha Vermelha, focada no combate ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

‌



Dois empresários foram detidos durante a ação em Campinas. O principal líder do PCC envolvido permanece foragido na Bolívia.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Plano do PCC

O plano também incluía o assassinato de um comandante da PM . Segundo o MPSP, o mandante dos crimes é Sérgio Luiz de Freitas Filho, conhecido como “Mijão” ou “Xixi”. Ele é apontado como o número 1 do PCC nas ruas.

‌



Foragido há anos, ‘Mijão’ faz parte da lista dos criminosos mais procurados do Brasil e estaria vivendo na Bolívia, de onde gerencia a logística internacional da cocaína para o Brasil e a Europa.

O objetivo de Mijão e dos empresários era interromper as investigações da Operação Linha Vermelha, que apura crimes de tráfico, lavagem de dinheiro e organização criminosa armada ligados à facção. Para cometer o crime, os envolvidos financiaram carro, armamento e a contratação de executores.

Perguntas e Respostas

Quem é Amauri Silveira Filho?

Amauri Silveira Filho é um promotor de Justiça de São Paulo e foi coordenador do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), focando em crimes como tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e corrupção.

Qual foi a ameaça que ele recebeu?

Amauri Silveira Filho foi alvo de um plano de assassinato articulado pelo PCC (Primeiro Comando da Capital). A operação conjunta entre o Gaeco e a Polícia Militar desarticulou esse plano, que incluía a aquisição de armamentos pesados e veículos para executar o atentado.

Onde ocorreu a operação que desarticulou o plano?

A operação ocorreu no bairro Cambuí, em Campinas, São Paulo, e resultou na prisão de empresários envolvidos com integrantes do PCC.

O que motivou a operação Pronta Resposta?

A operação foi deflagrada após os promotores receberem informações sobre o complô que visava assassinar Silveira. O planejamento da facção criminosa estava sendo monitorado há meses como parte das investigações da operação Linha Vermelha.

Quem são os principais envolvidos no plano de assassinato?

Dois empresários foram detidos durante a operação, e o principal líder do PCC envolvido, Sérgio Luiz de Freitas Filho, conhecido como “Mijão” ou “Xixi”, permanece foragido na Bolívia. Ele é considerado o número 1 do PCC nas ruas e faz parte da lista dos criminosos mais procurados do Brasil.

Qual era o objetivo do plano do PCC?

O objetivo do plano era interromper as investigações da operação Linha Vermelha, que apura crimes de tráfico, lavagem de dinheiro e organização criminosa armada ligados à facção. Para isso, os envolvidos financiaram carros, armamentos e a contratação de executores.

