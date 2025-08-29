Receita paga R$ 2,9 bilhões para restituições do IR hoje; saiba se você está no 4º lote Número de contribuintes beneficiados é de 1,8 milhão; quem não entrou na lista ainda terá outra oportunidade em 30 de setembro Conta em Dia|Ana VinhasOpens in new window 29/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 29/08/2025 - 02h00 ) twitter

Pagamento da restituição do IR 2025 é realizado ao longo do dia Joédson Alves/Agência Brasil - 20.03.2025

A Receita Federal realiza nesta sexta-feira (29) o pagamento do quarto lote de restituição do Imposto de Renda 2025. São beneficiados 1.884.035 contribuintes, no valor total de R$ 2.917.617.001,41.

Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet (www.gov.br/receitafederal), clicar em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, em “Consultar a Restituição”.

Quem não entrou na lista ainda terá outra oportunidade em 30 de setembro.

Calendário de pagamento da restituição

1º lote - já pago

2º lote - já pago

3º lote - já pago

4º lote - 29 de agosto

5º lote - 30 de setembro

Pagamento

O pagamento é feito ao longo desta sexta-feira, na conta bancária informada na declaração de Imposto de Renda, de forma direta ou por indicação de chave Pix.

Os valores ficam disponíveis por até um ano no Banco do Brasil. O contribuinte pode reagendar o crédito dos valores pelo Portal BB ( https://www.bb.com.br/irpf ) ou pela Central de Relacionamento BB pelos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades), e 0800-729-0088 (exclusivo para deficientes auditivos).

Caso o contribuinte não resgate o valor de sua restituição no prazo de um ano, ele deverá depois requerê-lo pelo Portal e-CAC, acessando o menu Declarações e Demonstrativos > Meu Imposto de Renda e clicando em “Solicitar restituição não resgatada na rede bancária”.

Sem prioridades

O quarto lote tem um número maior de contribuintes sem prioridades legais, com 1.454.509 restituições.

Do total, R$ 454.613.578,23 são para contribuintes com prioridade legal:

13.515 para idosos acima de 80 anos

72.434 para contribuintes entre 60 e 79 anos

7.821 restituições para contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave

22.841 restituições para contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério

Além disso, 312.915 restituições são de contribuintes que não têm prioridade legal, mas que receberam prioridade por terem utilizado a declaração pré-preenchida e/ou optado por receber a restituição via Pix.

Como consultar

Para saber se a restituição está disponível, clique aqui

Clique em “Meu Imposto de Renda”

Em seguida, clique em “Consultar a Restituição”

Preencha com o CPF, data de nascimento e o ano do Imposto de Renda, que é 2025

A página “Meu Imposto de Renda” apresenta orientações e os canais de prestação do serviço. E permite ainda a consulta da situação da declaração, por meio do extrato de processamento, acessado no e-CAC.

Caso identifique alguma pendência na declaração, o contribuinte pode retificar a declaração, corrigindo as informações que porventura estejam equivocadas.

Prazo

O prazo para entrega terminou em 30 de maio, e os atrasados ficam sujeitos ao pagamento de uma multa de, no mínimo, R$ 165,74. O valor, no entanto, pode chegar a 20% do imposto devido.

Foram entregues 43,3 milhões de declarações. Do total, 50,3% foram feitas pela pré-preenchida, 55,5% simplificadas e 56,5% têm valor a restituir.

