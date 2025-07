Sem resposta da Casa Branca, Mauro Vieira diz estar disposto a negociar sobre tarifaço Chanceler brasileiro está nos Estados Unidos para participar de conferência da ONU, em Nova York Encurtando Distâncias|Mathias BroteroOpens in new window 28/07/2025 - 13h16 (Atualizado em 28/07/2025 - 13h17 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Ministro Mauro Vieira está em Nova York para conferência da ONU e sinaliza possibilidade de negociar com a Casa Branca.

Tarifas de 50% sobre produtos brasileiros estão prestes a entrar em vigor, gerando busca por soluções comerciais.

Uma delegação de senadores brasileiros se reunião em Washington para distensionar relações com os EUA.

Sessões com empresários e reuniões com parlamentares americanos estão agendadas para os próximos dias.

Em viagem para cumprir agenda da ONU, Ministro das Relações Exteriores se diz disponível a conversar sobre tarifaço de Trump Reprodução/Record News - 18.07.2025

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, fez um gesto de que poderia vir a Washington para tratar da retomada das negociações sobre tarifas, se a Casa Branca disponibilizar um negociador de alto nível, segundo apurou o blog com fontes do governo brasileiro.

O chanceler brasileiro está em Nova York para uma conferência das Nações Unidas. A Casa Branca não respondeu sobre um possível encontro até a publicação desta reportagem.

Com apenas quatro dias para as tarifas de 50% sobre produtos brasileiros, anunciadas por Donald Trump, entrarem em vigor, representantes do governo brasileiro, do setor empresarial e do Congresso buscam maneiras para destravar as negociações comerciais com os Estados Unidos.

Senadores brasileiros nos EUA

Senadores se encontram nos Estados Unidos para negociações com parlamentares Arquivo pessoal/Mathias Brotero

Em meio ao agravamento das tensões, uma delegação de senadores brasileiros iniciou, nesta segunda-feira (28), uma série de encontros em Washington. O grupo inclui os senadores Nelsinho Trad (PSD-MS), Tereza Cristina (PP-MS), Jaques Wagner (PT-BA), Fernando Farias (MDB-AL), Marcos Pontes (PL-SP), Rogério Carvalho (PT-SE), Esperidião Amin (PP-SC) e Carlos Viana (Podemos-MG), que enfrentou atraso no voo.

Os parlamentares participaram de um café da manhã na residência oficial da Embaixadora Maria Luiza Viotti. Na embaixada, os senadores se reunem com integrantes do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento).

Nesta segunda-feira (28), os parlamentares ainda participam de encontros com empresários na Câmara de Comércio Americana.

Após o café da manhã, o Presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado, Nelsinho Trad, disse que durante a viagem não estão previstos encontros com representantes do governo americano. O “intuito principal é distensionar essa relação entre o Brasil e os Estados Unidos com a nossa contraparte parlamentar”, afirmou.

Na terça-feira (29), os senadores brasileiros se encontram parlamentares americanos. “Já temos seis parlamentares confirmados. Com a proximidade (da reunião), alguns outros já estão entrando em contato e a gente está aguardando até em função de uma estratégia essa informação para não haver nenhuma interferência no sentido de inibir ou cancelar qualquer agenda previamente marcada”, disse.

Na chegada à residência oficial da embaixada brasileira, o Senador Jaques Wagner afirmou que a expectativa é “positiva, apesar da dificuldade”.

Questionado se seria possível estender o prazo para o início das tarifas, o senador disse acreditar que seja difícil. “O que a gente está fazendo é diplomacia parlamentar. É preciso que os governos se entendam. A gente está aqui para contribuir”, afirmou.

