Como elaborar um currículo de sucesso e aumentar as chances de ser contratado Um currículo bem elaborado aumenta chances de entrevistas 26/08/2025 - 17h17 (Atualizado em 26/08/2025 - 18h00 )

Você já teve dúvidas de como elaborar um currículo que gere chamado para entrevistas, para aquelas vagas desejadas? A cada 10 profissionais, 8 já tiveram essa dúvida.

Um currículo é a porta de entrada e apresentação de um profissional. Apesar da importância de saber demonstrar de maneira clara o perfil profissional, não são necessárias descrições extensas, longas e que se tornem cansativas para a leitura.

Antes de tudo, precisamos considerar o dia-a-dia de um(a) recrutador(a) ou gestor(a) de setor. Suas rotinas tendem a ser rápidas e com um fluxo enorme de informações. Isso os condiciona a quererem leituras práticas, rápidas e que forneçam nos primeiros segundos, as informações que eles precisam. Tudo que estiver fora disso tende a ser motivo para desclassificação já na triagem curricular, que é o primeiro passo.

Para cargos operacionais, o tempo médio de leitura de um currículo gira de 10 a 20 segundos, tendo os 3 primeiros segundos como o gancho para a continuidade de leitura. Ou seja, precisamos criar condições nesses 3 primeiros segundos, para que a leitura tenha gatilhos de atenção a ponto de fazer a pessoa ler tudo.

Para cargos táticos ou técnico, o tempo médio de leitura de um currículo gira em torno de 14 a 24 segundos, tendo os 5 primeiros segundos como o gancho para a continuidade de leitura.

Para cargos gerenciais, o tempo médio de leitura gira em torno de 25 a 35 segundos, tendo os 8 primeiros segundos como o gancho para a continuidade e leitura.

Entenda como a pessoa vai ler o seu currículo

Antes de irmos para a prática da elaboração em si, precisamos entender como funciona o cérebro quando o assunto é leitura, sua programação e estratégias para mantermos a atenção de quem estiver lendo.

Você já percebeu que sempre que vamos ler sobre algum assunto a nossa mente inicia da esquerda para a direta e de cima para baixo, numa sequência contínua? É assim que funcionamos.

Sabendo disso, as descrições das experiências precisam estar da mais recente para a mais antiga, de cima para baixo. Assim, manteremos a leitura corrida e contínua. Caso façamos o contrário disso, deixando da mais antiga para a mais recente, de cima para baixo, forçaremos a pessoa a ir no final do currículo para ver qual foi a experiência mais recente, depois voltar para o início para saber a mais antiga, depois voltar lá para baixo de novo e voltar para cima de novo. Esse vai e vem causa um grande estresse de leitura, o que pode resultar na desclassificação imediata do currículo.

Substituindo textos longos por pontos/tópicos

Esse é o conceito que nos mostra que dá para falar a mesma coisa, porém, com poucas palavras. Se houver excesso de descrições em um item que podemos simplificar, a tendência é que se gere cansaço de leitura. Vamos a um exemplo prático disso?

Texto longo:

- Responsável por toda a operação logística, desde o recebimento de materiais até a expedição de produtos acabados. Depois de recebidas, direcionada para o armazém, fazia a conservação e liberava para as linhas de produção. Depois do produto acabado, colocávamos para a expedição ao cliente.

Tópicos/pontos:

- Elaboração e controle de planos operacionais de recebimentos, armazenagens, conservação e expedição de materiais e produtos acabados.

Bem menos estressante, percebeu?

Preciso colocar números de documentos pessoais?

Não mesmo, principalmente se for RG e CPF. Essas informações não possuem qualquer contribuição técnica para a leitura. Além disso, alguém pode pegar esses dados pessoais e efetuar algum tipo de compra fraudulenta. Isso daria uma grande dor de cabeça.

A quantidade de páginas deve ser, no máximo, duas?

Esse é um mito popular que precisa ser desconstruído. A quantidade de páginas de um currículo não define a eficiência de leitura. Se assim fosse, não haveriam livros com 200 ou 300 páginas que as pessoas leem do início ao final sem cansaço.

Dependendo do tipo de perfil do profissional ou área de atuação, é possível que o currículo seja maior. Alguém que atua em Engenharia Civil, por exemplo, terá o currículo mais longo por um fator simples: as obras são por projetos, então, pode haver um projeto de 06 meses, outro de 03 meses, outro de 24 meses. Sendo assim, a programação e entendimento de leitura muda.

Mesmo assim, no geral, é necessário termos a leitura mais enxuta possível.

Lembrando que o que define eficiência na leitura são os gatilhos de atenção, não o tamanho do documento.

Agora veja a sequência de itens do currículo

- CABEÇALHO COM INFORMAÇÕES PESSOAIS: nele vai o seu nome completo, endereço com bairro e cidade, telefones de contatos, e-mail de contato e nacionalidade.

- SÍNTESE DE QUALIFICAÇÕES: nele vai um resumo com os pontos principais das suas experiências. Será uma reprodução das descrições de atividades, porém, enxuta, com pontos específicos de acordo com a vaga anunciada.

- FORMAÇÃO ACADÊMICA: nele vai todas as suas formações, com nome de curso e instituição, sem datas de começo e final, a não ser que a empresa peça. É importante não inserir datas, pois se a conclusão tiver sido há pouco tempo, você pode ser interpretado como um profissional ainda imaturo. Se a conclusão tiver sido há muito tempo, pode ser interpretado como um profissional ultrapassado. Para não corrermos esse risco, suprimos essas datas. Se a pessoa quiser saber, que lhe ligue para conversar. Percebeu o gatilho de chamamento aí?

- EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS: nele vai os nomes de empresa (em negrito), em que atua (sem negrito), cargo (em negrito), ano de entrada e saída (em negrito). Se o ano de entrada e saída for o mesmo, coloque apenas um. Exemplo: se foi de janeiro a agosto de 2025, coloque apenas 2025.

- OUTRAS EXPERIÊNCIAS: se houver experiências muito antigas, por exemplo, de 2000 a 2004, pode encaixar nesse espaço apenas o nome da empresa e cargo.

- CURSOS E CONHECIMENTOS COMPLEMENTARES: nele vai todos os cursos que você fez com o nome do curso e instituição que foi realizado.

Pontos desnecessários:

- Resumo

- Glossário

- Capa

- Idade

- Comprovantes impressos de cursos realizados (a não ser a que a empresa peça).