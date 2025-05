Ancelotti pode mudar os rumos da seleção brasileira? Especialista analisa a chegada do técnico, destacando seu prestígio internacional, os desafios à frente e o impacto na imagem da CBF em meio a crises internas Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 14/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 14/05/2025 - 02h00 ) twitter

Carlo Ancelotti é o novo técnico da seleção brasileira, encerrando a tradição de comandantes nacionais. A chegada do italiano, consagrado no futebol europeu, é vista como uma aposta da CBF em modernização e recuperação de imagem diante de crises internas.

Para Fábio Piperno, comentarista esportivo, Ancelotti tem prestígio global e maior acesso aos jogadores que atuam na Europa, mas não fará milagres. Ele destaca que a contratação fortalece a imagem da CBF como potência financeira, apesar das turbulências.

