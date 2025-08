Aplicação da Lei Magnitsky a Moraes levanta alerta sobre soberania e sanções internacionais Professora de Direito Constitucional explica os riscos da medida americana e questiona seletividade na punição ao ministro do STF Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 04/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 04/08/2025 - 02h00 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA A Lei Magnitsky, sancionada em 2012 nos EUA, visa punir violações de direitos humanos e corrupção.

Recentemente, sua aplicação contra o ministro Alexandre de Moraes do STF gerou controvérsias no Brasil.

A professora Virgínia Machado alerta para os riscos à soberania nacional e possíveis excessos nas sanções internacionais.

A chamada "Lei Magnitsky", sancionada nos Estados Unidos em 2012 durante o governo Barack Obama, ganhou notoriedade recente no Brasil após sua aplicação contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.

A chamada “Lei Magnitsky”, sancionada nos Estados Unidos em 2012 durante o governo Barack Obama, ganhou notoriedade recente no Brasil após sua aplicação contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.

Em entrevista, a professora de Direito Constitucional da UniArnaldo Virgínia Machado explicou que a legislação procura sancionar indivíduos envolvidos em violações de direitos humanos e corrupção, podendo incluir o bloqueio de bens e a proibição de transações financeiras com instituições norte-americanas.

No entanto, a aplicação da medida contra uma autoridade do Judiciário brasileiro acendeu o alerta sobre possíveis excessos e interferências em soberanias nacionais. “Trata-se de uma sanção severa, que ultrapassa os limites da jurisdição americana e desconsidera os mecanismos legais e internacionais já disponíveis para contestar eventuais abusos”, avaliou a professora.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.