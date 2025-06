Avanço do mar em Santos surpreende pesquisadores e já acende alerta A cientista Aline Martinez, da Unifesp, aponta o aquecimento global e a elevação do nível do mar como fatores centrais Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 20/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 20/06/2025 - 02h00 ) twitter

Pesquisadores alertam para o agravamento da erosão costeira no litoral paulista, especialmente em regiões como Santos e Bertioga. A cientista Aline Martinez, da Unifesp, aponta o aquecimento global e a elevação do nível do mar como fatores centrais.

Mais de 300 km da costa estão em áreas de baixa elevação e sob risco de inundação futura. Soluções naturais, como a restauração de manguezais e restingas, são alternativas à tradicional engenharia costeira.

