Caso de ataque de onça é exceção e não regra, diz biólogo Especialista afirma que o caso no Mato Grosso do Sul foge do padrão e reforça a necessidade de condutas seguras no ecoturismo Heródoto Barbeiro 01/05/2025 - 02h00

Thiago Farjani, biólogo e consultor ambiental, comenta o ataque de uma onça que deixou um caseiro morto no Mato Grosso do Sul. Segundo ele, episódios como esse são exceções, e não a regra. O especialista explica que a onça-pintada é crucial para o equilíbrio ecológico.

No entanto, práticas como alimentá-las para atrair turistas podem alterar seu comportamento natural. Thiago recomenda o turismo responsável, sempre com empresas especializadas, para garantir a segurança de todos e proteger o bem-estar dos animais.

