Cerveja sem álcool pode apresentar risco para dependentes químicos Conforme o especialista, o baixo teor alcoólico da cerveja sem álcool ainda representa um risco real à sobriedade Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 12/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 12/04/2025 - 02h00 )

Embora seja vista como alternativa inofensiva, a cerveja sem álcool pode conter até 0,5% de teor alcoólico, o que já representa um risco para pessoas em tratamento contra a dependência química.

Segundo Pablo Roig, médico psiquiatra e especialista em dependências químicas, mesmo quantidades mínimas de álcool podem reativar memórias associadas ao uso da substância e favorecer recaídas.

Além do conteúdo alcoólico, ele destaca que os rituais e estímulos envolvidos no consumo, como o sabor, a embalagem e o ambiente, funcionam como gatilhos para quem está em recuperação.

Por isso, a recomendação é que pacientes evitem completamente qualquer bebida que contenha álcool, ainda que em níveis baixos, como forma de garantir maior segurança no processo de reabilitação.

