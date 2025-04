Figurinhas em aplicativos de mensagem podem gerar punições legais Especialista alerta que o envio ou armazenamento de conteúdos inapropriados pode resultar em graves consequências legais Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 06/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 06/04/2025 - 02h00 ) twitter

Giovana Casemiro, advogada criminalista, alerta sobre os riscos legais do envio de figurinhas e conteúdos em aplicativos como o WhatsApp. Figurinhas com teor sexual ou pornográfico, especialmente envolvendo menores de idade, podem resultar em pena de até cinco anos de reclusão.

Ela destaca que até mensagens não excluídas podem ser consideradas armazenamento de conteúdo ilícito, sujeitando o usuário a punições. Além disso, reforça sobre o compartilhamento de imagens íntimas sem consentimento, que também pode ter consequências jurídicas.

