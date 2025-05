Governo restringe EAD em direito, medicina e enfermagem por baixa qualidade Especialista aponta excesso de teoria e falta de prática como principais falhas em formações a distância Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 23/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 23/05/2025 - 02h00 ) twitter

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou uma nova regulamentação que proíbe a criação de cursos de Direito na modalidade de ensino à distância (EAD), após críticas da OAB sobre a baixa qualidade dessas formações. A medida também atinge cursos de Medicina e Enfermagem, que exigem prática intensiva para garantir a formação adequada dos profissionais.

Para Antônio José Gonçalves, presidente da Associação Paulista de Medicina, a decisão é fundamental. Ele alerta que cursos de Medicina EAD podem ter mais de 60% de conteúdo teórico, enquanto a residência médica — considerada o melhor modelo de especialização — é composta por 90% de prática. Gonçalves também critica a expansão desordenada de escolas médicas, que formam mais profissionais do que há vagas para residência, prejudicando a qualidade do atendimento à população.

