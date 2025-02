Mudanças em imposto e novas regras para inventários impactam planejamento sucessório Alterações na legislação tributária brasileira trazem progressividade obrigatória e novas diretrizes para inventários Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 24/01/2025 - 02h00 (Atualizado em 24/01/2025 - 02h00 ) twitter

As recentes mudanças na legislação tributária brasileira estão transformando o planejamento sucessório, com a progressividade obrigatória do ITCMD (Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação) e alterações na jurisdição de inventários. Segundo a advogada especialista Dra. Ludmila Correia, essas medidas visam maior justiça fiscal, especialmente na tributação de grandes heranças. Estados como o Amazonas já estão adaptando suas leis para atender às novas exigências.

Embora a progressividade do imposto promova mais igualdade, especialistas alertam para possíveis impactos no tempo de tramitação dos inventários. O planejamento sucessório antecipado é visto como essencial para evitar complicações e atender às mudanças legais, que buscam equilibrar a distribuição de riqueza.

