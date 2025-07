O que esperar do julgamento de Bolsonaro e outros sete acusados de golpe de estado Entenda os próximos passos do processo criminal do ex-presidente e os desdobramentos que podem ocorrer Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 16/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 16/07/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em entrevista, o advogado criminalista Dr. Wellington Arruda explica os próximos passos do processo criminal envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro e as outras sete pessoas acusadas de tramarem um golpe de Estado. Ele esclarece que a Procuradoria-Geral da República (PGR) apresentou as alegações finais, sendo a última oportunidade para compilar provas e solicitar condenação ou absolvição dos envolvidos, sem possibilidade de anexar novas evidências.

Após as alegações finais da PGR, a defesa também poderá apresentar suas alegações. Em seguida, o ministro relator Alexandre de Moraes apresentará seu voto, que será submetido a julgamento pela turma do Supremo Tribunal Federal (STF), composta por cinco ministros. A decisão poderá resultar em condenação ou absolvição, e as penas, se houver, serão dosadas individualmente conforme a participação e antecedentes dos réus.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.