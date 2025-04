Passagem aérea é contrato: conheça seus direitos como passageiro Especialista em direito do passageiro explica que a compra da passagem implica na aceitação de regras da companhia Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 18/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 18/04/2025 - 02h00 ) twitter

Ao comprar uma passagem aérea, o passageiro automaticamente aceita os termos e condições da companhia, firmando um contrato de adesão. Segundo Rodrigo Alvim, especialista em direito do passageiro, esse contrato deve respeitar o Código de Defesa do Consumidor e não pode conter cláusulas abusivas.

Em caso de problemas, como atrasos ou falhas no serviço, o consumidor pode acionar a companhia aérea, recorrer a plataformas como o consumidor.gov.br ou até buscar a Justiça. O especialista destaca que, em atrasos de voo, a empresa deve oferecer assistência proporcional à espera, incluindo comunicação, alimentação e hospedagem.

