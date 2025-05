Tireoide desregulada pode impactar peso, energia e bem-estar Especialista explica como identificar alterações hormonais e destaca a importância do diagnóstico precoce Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 27/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 27/05/2025 - 02h00 ) twitter

Artur Vicentini, cirurgião do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, destaca a importância da tireoide na regulação do metabolismo e alerta para sintomas de alterações hormonais, como cansaço, ganho de peso, calor excessivo e palpitações. Ele também chama atenção para a síndrome de Hashimoto, doença autoimune que pode causar hipotireoidismo.

Segundo o médico, a maioria dos nódulos na tireoide é benigna, mas alguns podem ser malignos. O câncer de tireoide, embora seja o quinto mais comum entre mulheres, costuma ter bom prognóstico quando tratado precocemente.

