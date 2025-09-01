Aeroporto de Brasília registra aumento de voos e passageiros internacionais no primeiro semestre de 2025 Distrito Federal é o terceiro estado com mais destinos internacionais do país Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 01/09/2025 - 16h55 (Atualizado em 01/09/2025 - 16h55 ) twitter

Aeroporto de Brasília possui voos para nove destinos internacionais Divulgação Inframerica

O movimento internacional no Aeroporto de Brasília cresceu no primeiro semestre deste ano. Foram registrados de janeiro a junho, cerca de 440 mil passageiros, um número 38% maior que o mesmo período do ano passado. Foram 2,8 mil pousos e decolagens, que também indicaram um aumento de 43%. Os dados são o reflexo da crescente demanda por voos internacionais no Distrito Federal, uma opção fora do eixo Rio-São Paulo.

Hoje o Aeroporto de Brasília possui voos para nove destinos internacionais. A capital federal é a terceira cidade com a maior oferta de destinos internacionais do país.

A tendência de alta no semestre teve como reflexo os novos voos internacionais que entraram no portifólio do Aeroporto de Brasília, que ampliou a oferta de voos diretos para Bogotá, Cancún e Buenos Aires, e o aumento das frequências para Lisboa, Panamá, Miami e Orlando.

Outro dado interessante é a quantidade de turistas internacionais que a capital recebeu. Segundo o Ministério do Turismo, Embratur e Polícia Federal, entre janeiro e maio de 2025, mais de 44 mil turistas estrangeiros desembarcaram em Brasília, número 78,3% superior ao registrado no mesmo período do ano passado, quando o DF recebeu cerca de 24 mil visitantes internacionais. Os dados são do Ministério do Turismo, em parceria com a Embratur e a Polícia Federal.

A expectativa é que esse movimento continue crescendo no 2º semestre, impulsionado tanto pelo aumento da conectividade quanto pelo fortalecimento de Brasília como porta de entrada para o turismo e negócios no Brasil.

“A ampliação da malha internacional e o crescimento do número de passageiros vindos do exterior reforçam o papel do Aeroporto de Brasília como um importante hub de conexões internacionais no país. Estamos preparados para oferecer uma experiência eficiente e confortável a quem chega ou parte da capital federal”, destaca Rogério Coimbra, diretor de Assuntos Corporativos da Inframerica.

Com infraestrutura moderna e localização estratégica no centro do país, o terminal brasiliense segue investindo em melhorias operacionais e trabalhando com as companhias aéreas para ampliar sua conectividade global e atender à crescente demanda do turismo internacional.

