Aeroporto de Congonhas inicia operação com ônibus elétricos para transporte de passageiros Modelos trazem mais conforto, acessibilidade, zero emissão de CO2 equivalente e zero ruído, reforçando o compromisso com a inovação e a sustentabilidade Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 19/02/2025 - 15h12 (Atualizado em 19/02/2025 - 15h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Nova frota de ônibus elétricos entra em funcionamento hoje, atendendo a embarques e desembarques remotos Aena Brasil

Com investimentos em sustentabilidade e no conforto dos passageiros, a Aena, maior operadora aeroportuária do Brasil e do mundo, inaugura em Congonhas a primeira frota de ônibus elétricos para aeroportos do país. Os veículos entram em circulação nesta quarta-feira (19), destinados ao transporte de viajantes para embarque e desembarque remoto. Foram adquiridas dez unidades, que vão operar durante todo o período de funcionamento do terminal. Cada veículo tem 12,2 metros de comprimento e capacidade para até 80 passageiros.

Além de aumentar o conforto dos usuários, a aquisição dos ônibus elétricos é mais um passo importante no projeto de sustentabilidade da Aena. Com zero emissão de gás carbônico e zero ruído, a expectativa é que os veículos deixem de liberar cerca de 464 toneladas de CO2 equivalente por ano na atmosfera, o que representa 25% de toda a emissão de combustão móvel da Aena no Brasil. A medida também reflete o compromisso da Aena com a qualidade ambiental da cidade de São Paulo.

Os ônibus elétricos que passam a operar no Aeroporto de Congonhas foram adaptados exclusivamente para a Aena, numa parceria com a TEVX Higer. Os veículos operaram em fase de testes em Congonhas em novembro de 2023 e agora entram na frota de forma definitiva. A acessibilidade está no foco dos ônibus elétricos.

‌



Os veículos contam com piso baixo para embarque e desembarque facilitados nas três portas e sistema de suspensão adaptado para pessoas com mobilidade reduzida, tomadas USB disponíveis em todos os assentos e também para passageiros em pé, sistema de ar-condicionado ecológico, com saídas de ar individuais e vidros com tratamento UV, que proporcionam conforto térmico para todos os passageiros.

Em termos de autonomia, os novos ônibus elétricos percorrem, em média, 300 quilômetros com uma única carga e são completamente recarregados em até 3 horas, além de possuírem tecnologia para regenerar até 30% da bateria durante o uso.

‌



“A implementação dos ônibus elétricos no Aeroporto de Congonhas reforça nosso comprometimento com a qualidade dos serviços oferecidos aos passageiros, proporcionando mais conforto, acessibilidade e eficiência no transporte dentro do terminal. Além disso, essa iniciativa está alinhada à nossa estratégia de sustentabilidade, reduzindo significativamente as emissões de CO2 e contribuindo para um futuro mais verde. Estamos sempre buscando inovação para oferecer a melhor experiência aos nossos clientes, ao mesmo tempo em que adotamos soluções responsáveis para o meio ambiente”, afirma Marcelo Bento Ribeiro, diretor de Relações Institucionais, Comunicação e ESG da Aena.

O projeto de implantação da mobilidade elétrica no aeroporto é inédito no país e começou a ser desenvolvido de forma personalizada há dois anos, a partir de um trabalho em parceria da Aena com a TEVX Higer, que incluiu estudo das necessidades da logística dos passageiros e também o dimensionamento de rede e estrutura para o carregamento dos ônibus. O resultado é uma solução personalizada para atender a frota de dez ônibus e uma central de abastecimento com capacidade de carregar seis ônibus elétricos ao mesmo tempo.

‌



“Estamos muito felizes com essa parceria e que marca nossa entrada no segmento de aeroportos. Um projeto no qual oferecemos veículos inovadores e sustentáveis, além de uma solução completa em mobilidade elétrica, com todo o suporte para implantação e operação da infraestrutura. Temos certeza de que esse modelo, já testado e aprovado em outros projetos no país, será um grande sucesso no Aeroporto de Congonhas”, destaca Cadu Souza, CEO da TEVX Higer.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.