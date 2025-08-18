Aeroporto de Guarulhos movimentou 4,4 milhões de passageiros em julho Modernização dos sistemas de leitura de bilhetes de embarque, conhecidos como BCBPs, permitiu mais agilidade no atendimento Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 18/08/2025 - 18h19 (Atualizado em 18/08/2025 - 18h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Marca histórica no Aeroporto de Guarulhos: 4,4 milhões de passageiros em julho Luiz Fara Monteiro

O principal hub aeroportuário do Brasil, o Aeroporto Internacional de São Paulo (GRU), em Guarulhos, bateu seu recorde histórico em um único período: foram mais de 4,4 milhões de passageiros no mês de julho. O dia 17 foi o de maior movimentação da história da concessionária que administra GRU há 13 anos, com mais de 151,6 mil passageiros em um único dia. Com essa marca, julho de 2025 superou os números de janeiro de 2020, quando o movimento chegou a 4,2 milhões de pessoas.

A GRU Airport, concessionária que administra o aeroporto, tem feito investimentos importantes para absorver o aumento da demanda de passageiros. Entre elas, a modernização dos sistemas de leitura de bilhetes de embarque, os chamados BCBPs, que deu mais agilidade às operações e ao atendimento aos passageiros. A companhia tem planejado R$ 1,4 bilhão de investimentos em obras de infraestrutura, reforçando o compromisso com a excelência, a inovação e o futuro da aviação no país.

De acordo com Osvaldo Garcia, CEO da GRU Airport, o resultado de julho é um sinal da importância do aeroporto como um pilar da mobilidade nacional. “Os números mostram uma retomada importante. Somente neste mês de julho de 2025, atendemos mais de 2,8 milhões de passageiros em voos domésticos, 1,5 milhão em voos internacionais e mais de mil na aviação executiva”, destaca.

Atualmente, o aeroporto concentra mais de 20% de todos os passageiros de longa distância da América do Sul, atendendo a mais de 50 destinos nacionais (100% da malha nacional) e 54 destinos internacionais.

‌



Segundo Garcia, o resultado histórico reflete não apenas o período de férias escolares, mas também um movimento estratégico para atender à demanda crescente do aeroporto. “Foram 41,3 milhões de passageiros em 2023, e em 2024, registramos 43,6 milhões. Temos a preocupação de sempre propiciar uma experiência mais fluida e menos estressante para o passageiro antes mesmo de ele embarcar”, afirma.

O crescimento no número de passageiros vem acompanhado da ampliação da malha aérea do maior aeroporto do Brasil, com novas rotas para Boa Vista (RR), São Luís (MA) e Ribeirão Preto (SP), que passarão a integrar os mais de 115 destinos operados a partir de Guarulhos em outubro. Essa expansão gera também oportunidades de desenvolvimento econômico e turístico do Brasil.

‌



Sobre GRU - O Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, é o maior hub do Brasil. Com média de 880 pousos e decolagens diários, mais de 100 destinos diretos e cerca de 135 mil passageiros circulando todos os dias. Além disso, GRU conta com 26 salas VIP, área comercial com mais de 300 lojas e restaurantes e serviço de manobrista. Sob gestão da GRU Airport há 13 anos, a missão de conectar o Brasil ao mundo se renova a cada voo. O plano de investimento de R$ 1,4 bilhão prevê, entre outras melhorias, obras de infraestrutura, com reforma, integração e expansão do sistema de bagagens, novos piers domésticos e internacionais, mais balcões de check-in e aquisições de máquinas de raio-x para aumentar a segurança e o fluxo de passageiros.

‌



✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.