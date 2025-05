Aeroporto de Presidente Prudente terá nova estação e modernização de radares Contrato foi assinado entre a Omnisys e a Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 14/05/2025 - 13h05 (Atualizado em 14/05/2025 - 13h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Omnisys, empresa do Grupo Thales, irá modernizar nove radares de vigilância primária e secundária em Presidente Prudente Divulgação Omnisys

A Omnisys, Empresa Estratégica de Defesa (EED) e subsidiária brasileira do Grupo Thales, tem a honra de anunciar a assinatura de um contrato de modernização de nove sistemas de radar de controle de tráfego aéreo, concedido pela Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo (CISCEA), vinculada ao Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA) da Força Aérea Brasileira. Além da entrega de mais uma nova estação radar, agora em Presidente Prudente, que representa a marca de 133 radares de Controle de Tráfego Aéreo que operaram no espaço aéreo brasileiro.

A modernização dos nove radares prevê o aprimoramento de radares com tecnologia avançada que permite a detecção em 3D de alvos de baixa e alta velocidade, além da integração entre o Modo S e o sistema ADS-B, possibilitando maior precisão na identificação de aeronaves cooperativas e não cooperativas. A atualização também contempla recursos de proteção eletrônica para atuação mesmo sob interferências eletromagnéticas, assegurando vigilância contínua e eficaz.

Essa tecnologia avançada também está instalada na recém-inaugurada estação radar de Presidente Prudente, que conta com o radar Primário LP23SST-NG (em rota) e de vigilância Secundário RSM970S-NG. A inauguração dessa estação radar complementa a estratégia de manter os céus brasileiros cada vez mais seguros. Certificado pelo Ministério da Defesa como Produto Estratégico de Defesa (PED), os radares primário e secundário da nova estação radar foram instalados com capacidade futura de integração com IFF (Identificação Amigo ou Inimigo) Modo 4 NSM.

‌



A estação de radar ampliará as capacidades de vigilância do tráfego aéreo, melhorando significativamente a segurança e a eficiência operacional no aeroporto de Presidente Prudente, o terceiro mais movimentado do interior do Estado de São Paulo, que atualmente atende cerca de 21.000 passageiros por mês, com voos operados por todas as principais companhias aéreas do Brasil.

“Essa iniciativa de modernização representa um passo estratégico na renovação da rede de radares no Brasil, assegurando maior confiabilidade operacional e alinhamento com as demandas atuais de controle do tráfego aéreo”, afirma o Tenente-Brigadeiro do Ar Maurício Augusto Silveira de Medeiros, Diretor-Geral do DECEA. O DECEA se orgulha dos significativos avanços operacionais e do nível de eficiência alcançado no sistema de controle do espaço aéreo brasileiro, reconhecido como referência mundial. A Omnisys, graças às suas soluções de ponta e compromisso com a nacionalização, é uma parceira fundamental da Força Aérea Brasileira. Valorizamos muito essa parceria e esperamos continuar colaborando para aprimorar ainda mais nossas capacidades.”

‌



“Com 133 radares de Controle e Gestão de Tráfego Aéreo produzidos e entregues no Brasil, a Omnisys reafirma seu compromisso de entregar o que há de melhor em tecnologia, contribuindo para a segurança do espaço aéreo brasileiro. A produção local não apenas reforça, mas destaca nossa dedicação à inovação para atender às necessidades específicas dos nossos clientes. O contrato de modernização é essencial para manter a base instalada de radares no mais alto nível tecnológico, além de garantir alta confiabilidade operacional. Estamos comprometidos com o desenvolvimento de tecnologias que enfrentem os desafios atuais e futuros, reafirmando nossa dedicação ao Brasil”, conclui Rodrigo Modugno, Presidente da Omnisys.

‌



✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.