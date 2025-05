Aeroportos de Moscou retomam operações após novas explosões de drones Ações no conflito com a Ucrânia forçaram o fechamento de aeroportos em várias regiões da Rússia nas últimas horas Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 21/05/2025 - 11h27 (Atualizado em 21/05/2025 - 11h46 ) twitter

Aeroporto Demodedovo, um dos 4 terminais aéreos de Moscou: reaberto após explosões de drones Luiz Fara Monteiro

Os aeroportos de Demodedovo e Zhukovsky, em Moscou, retomaram suas operações depois da paralisação das atividades horas antes por conta da explosão de drones em algumas regiões da Rússia, informou a agência de notícias CGTN Europe.

Na noite passada houve restrições para o funcionamento de alguns aeroportos no país, que trava uma batalha com a Ucrânia. Drones foram lançados em algumas localidades, forças e sistemas de defesa aérea foram ativados e explosões foram ouvidas, de acordo com canais públicos russos.

Já na noite anterior, a mídia russa divulgou um aviso da Rosaviatsiya - a agência federal de transportes da Rússia - sobre a implementação de um plano de segurança nos aeroportos de Kaluga, Grabtsevo, Kubinka, Yermolino e vários outros.

Além disso, o espaço aéreo sobre Tula teria sido fechado. Essas restrições de voo foram explicadas como medidas de segurança, supostamente devido à ameaça representada pelos drones.

‌



Nos aeroportos mencionados, pousos e decolagens foram proibidos. Os pilotos foram aconselhados a desviar as aeronaves para aeroportos alternativos em São Petersburgo, Nizhny Novgorod, Yaroslavl ou Moscou — incluindo Domodedovo, Zhukovsky, Sheremetyevo ou Vnukovo, de acordo com o canal de Telegram Mash.

No início da manhã, a Rússia também restringiu as operações no aeroporto de Tunoshna, em Yaroslavl, e em Sokerkino, em Kostroma. A mídia russa relata que a Rosaviatsiya também implementou o plano de segurança no local, supostamente devido à ameaça de drones.

‌



No início do mês, drones foram lançados sobre áreas em Moscou, fazendo com que grandes companhias aéreas que operam voos para a Rússia, como Emirates, Fly Dubai e Turkish Airlines cancelassem rotas. Os ataques aconteceram às vésperas do Desfile da Vitória, tradicional apresentação militar que nesta edição celebrou os 80 anos da vitória soviética sobre a Alemanha Nazista.

