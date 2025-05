Voo que levaria imprensa brasileira a Moscou é cancelado após ataques de drones Emirates suspendeu a rota entre Dubai e Moscou por questões de segurança Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 07/05/2025 - 08h24 (Atualizado em 07/05/2025 - 08h30 ) twitter

O voo EK129 para Moscou foi cancelado Luiz Fara Monteiro/RECORD

O ataque com drones ucranianos lançados sobre Moscou nesta terça-feira (6) causou uma série de cancelamentos de voos comerciais domésticos e internacionais para a capital russa, além de fechar os aeroportos da cidade, como medida preventiva.

De acordo com o prefeito Sergei Sobyanin, a Defesa Aérea russa interceptou e destruiu pelo menos 14 drones entre a noite de terça e a manhã desta quarta-feira. A companhia aérea russa Aeroflot informou que está reorganizando suas operações.

No Aeroporto Internacional de Dubai, centenas de passageiros foram afetados, depois que a Emirates, uma das principais companhias aéreas do Oriente Médio e do mundo, anunciou a suspensão temporária de seus voos.

Em um deles, o EK129, passageiros chegaram a embarcar no Boeing 777-300, matrícula A6-ECF, que cumpriria a rota até Moscou. No entanto, minutos depois os despachantes da companhia, demonstrando tensão, determinaram que os já embarcados deixassem a aeronave e retornassem ao portão.

Equipes de reportagem das TVs RECORD e Globo, que seguiriam para a capital russa para cobrir a participação do presidente Lula e de outros chefes de Estado no Desfile da Vitória, também foram obrigadas a retornar ao portão C4, de onde o avião iria partir.

O voo decolaria às 2h20 da madrugada de quarta-feira. Funcionários da companhia aérea tentaram impedir que os jornalistas fizessem imagens do local. Um grupo de 100 brasileiros que estavam no voo e também acompanhariam o desfile, ficou retido em Dubai.

Com o cancelamento, a Emirates providenciou transporte, hospedagem e alimentação aos passageiros até que se decida pela retomada da rota.

Em Baku, capital do Azerbaijão, os voos para Moscou também foram suspensos até que as companhias tenham uma dimensão maior sobre o nível de segurança ao longo da rota. A equipe da CNN Brasil que fez escala na cidade para seguir até a capital russa está retida no local, sem previsão de decolagem do voo operado pela Azerbaijan Airlines.

Parte do trajeto entre Dubai e Moscou é semelhante à rota entre Baku, capital e Grózny, capital da Chechênia, percorrida pelo avião da Azerbaijan Airlines, que caiu no Cazaquistão em 25 de dezembro do ano passado.

Relatório preliminar aponta que a aeronave da Embraer modelo E-190 tenha sido sob suspeita de ter sido atingido por estilhaços de um projétil do sistema antiaéreo da Rússia. Das 67 pessoas a bordo, 38 morreram.

Apesar da indefinição sobre a segurança do espaço aéreo russo, o presidente Lula embarcou para a capital russa na noite de terça-feira, com uma escala prevista no Marrocos. A chegada em Moscou está prevista para o início da noite desta quarta-feira.

O presidente da China, Xi Jinping, também manteve a viagem e desembarca hoje na Rússia. O desfile na próxima sexta-feira (9) deverá reunir mais de 20 chefes de Estado e faz parte das comemorações do fim da 2ª Guerra Mundial no país, que terá um desfile militar com a presença do presidente Vladimir Putin e cerca de 20 autoridades estrangeiras.

A então União Soviética perdeu mais de 27 milhões de pessoas durante os combates. O 9 de maio é uma das datas mais importantes para os russos e alguns países que formavam o bloco socialista.

