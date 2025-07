'Não interessa tanto assim o fim da guerra': entenda por que Rússia e Ucrânia adiam fim do conflito

Nesta quarta-feira (23), Rússia e Ucrânia se reúnem para novas negociações de paz em Istambul, na Turquia. Esta é a terceira rodada de negociações, após novos ataques.



Em entrevista ao Jornal da Record News , Leonardo Trevisan, professor de relações internacionais da ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing), afirma que o que os russos e ucranianos pedem é praticamente inconciliável. “O que temos dos dois lados é Donald Trump ”, que está forçando as nações a avançarem na negociação. “Talvez não interesse tanto assim o fim da guerra”, afirma Trevisan.



“ Zelensky sabe muito bem que, ao final da guerra, ele perde poder. [...] Para os russos , a guerra está sendo um bom negócio. Eles organizaram a economia deles em torno da guerra. [...] Na prática, os dois lados estão sem muita pressa”, acrescenta Trevisan.



Sobre a postura de Trump em relação a Putin , Trevisan afirma que ela já teve "várias feições", mas “o fato real é que ele conversa com Putin.” O professor salienta que, claramente, o presidente dos Estados Unidos conversa mais com Putin do que com Zelensky. Trevisan argumenta que é dúbio o que Trump pode desejar com o encerramento do conflito, mas aposta que o republicano “quer um cessar-fogo na Ucrânia para chamar de seu”.