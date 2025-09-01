Avião com presidente da Comissão Europeia faz pouso de emergência após suposta interferência russa em GPS Autoridade de Tráfego Aéreo da Bulgária confirmou interferência em sistemas de navegação, afetando jato que transportava Ursula von der Leyen Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 01/09/2025 - 07h33 (Atualizado em 01/09/2025 - 08h31 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA O avião que transportava Ursula von der Leyen sofreu interferência no GPS, causando pane nos sistemas de navegação.

A aeronave sobrevoou a região do aeroporto de Plovdiv, na Bulgária, por mais de uma hora antes de pousar usando mapas físicos.

A Autoridade de Tráfego Aéreo da Bulgária confirmou a interferência, atribuindo possíveis ações de sabotagem à Rússia.

Von der Leyen, crítica de Putin, estava na Bulgária para se encontrar com o primeiro-ministro, e a Rússia não se pronunciou sobre o incidente. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Ursula von der Leyen: avião perde sistema de navegação Pietro Naj-Oleari via Wikepedia

O avião que transportava a presidente da Comissão Europeia Ursula Von der Leyen foi alvo de interferência no GPS e perdeu todos os recursos elétricos de navegação, obrigando a aeronave a sobrevoar por mais de uma hora a região do aeroporto de Plovdiv, na Bulgária.

Sem a retomada dos sistemas, os pilotos recorrerem aos mapas físicos para completarem a aproximação e o pouso. O incidente ocorrido neste domingo (31) está sendo tratado como sabotagem russa, de acordo com três autoridades que falaram ao Financial Times.

“Todo o GPS da área do aeroporto ficou escuro. Era uma interferência inegável”, informou um funcionário do aeroporto.

A Autoridade de Serviços de Tráfego Aéreo da Bulgária confirmou o incidente em um comunicado ao Financial Times:

‌



“Desde fevereiro de 2022, houve um aumento notável nos casos de interferência [de GPS] e, recentemente, de falsificação. Essas interferências interrompem a recepção precisa dos sinais [de GPS], levando a vários desafios operacionais para aeronaves e sistemas em solo.”

Os casos de interferência de GPS aumentaram consideravelmente nos últimos anos, principalmente no Mar Báltico e no leste europeu, próximo à Rússia. Aviões, barcos e civis que utilizam dispositivos GPS foram afetados.

‌



Von der Leyen estava voando de Varsóvia para a cidade central da Bulgária para se encontrar com o primeiro-ministro do país, Rosen Zhelyazkov.

A presidente da Comissão Europeia é uma das vozes mais críticas ao Vladimir Putin e percorre os estados da UE na linha de frente com a Rússia para discutir protocolos de defesa em resposta à guerra de contra a Ucrânia.

‌



Von der Leyen disse a repórteres enquanto estava na Bulgária no domingo: “Putin não mudou e não mudará. Ele é um predador. Só pode ser controlado por meio de uma forte dissuasão.”

A Bulgária tem sido um dos mais importantes fornecedores europeus de equipamento militar para a Ucrânia, inicialmente de armamento da era soviética nos primeiros meses da guerra, e agora de artilharia e outros produtos produzidos pela grande indústria de defesa do país. Von der Leyen deixou Plovdiv no mesmo avião sem incidentes após a visita.

O governo russo não se pronunciou sobre as suspeitas levantadas pelas autoridades búlgaras.

