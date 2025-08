Rússia intensifica ataques com drones e mísseis na Ucrânia Mais de 6.400 disparos foram registrados em julho, o maior número até agora Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/08/2025 - 19h00 (Atualizado em 01/08/2025 - 19h00 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA A Rússia intensificou os ataques com drones e mísseis na Ucrânia, totalizando mais de 6.400 disparos em julho.

Esse número representa um aumento de 13% em comparação com junho, causando danos significativos apesar da alta taxa de interceptação.

Dados da ONU reportaram 232 mortes e mais de 1.300 feridos em junho devido aos ataques.

A pressão política dos EUA sobre a Rússia pode estar levando Vladimir Putin a reforçar as ações militares e a ganhar posições estratégicas na região de Donetsk.

Ataques de mísseis e drones russos contra a Ucrânia batem recorde em julho com 6.400 disparos

Em julho, a Rússia realizou o maior número de ataques com drones e mísseis contra a Ucrânia desde o início do conflito, totalizando mais de 6.400 disparos. O aumento foi de 13% em comparação com junho, segundo a agência France Press. Apesar de uma alta taxa de interceptação, muitos projéteis causaram danos significativos.

Dados da Missão de Direitos Humanos da ONU indicam que, em junho, 232 pessoas morreram e mais de 1.300 ficaram feridas devido aos ataques. A intensificação dos disparos ocorre em um contexto de pressão política dos Estados Unidos sobre a Rússia para encerrar o conflito.

O especialista em ciência política Bruno Pasquarelli afirmou que, sob pressão diplomática, o presidente russo Vladimir Putin tende a reforçar suas ações militares. Recentemente, a Rússia conseguiu manter e ganhar posições estratégicas na região de Donetsk, incluindo a cidade de Kramatorsk. Isso pode fortalecer a posição de negociação de Putin no cenário internacional.

