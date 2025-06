Azul reforça presença internacional com voo de início da operação de Campinas (SP) para Madri, na Espanha Companhia aérea estreou nova rota nesta segunda-feira com mais de 90% de ocupação no voo a caminho da capital espanhola Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 10/06/2025 - 17h03 (Atualizado em 10/06/2025 - 17h03 ) twitter

Azul: nova operação internacional Divulgação

A Azul iniciou nesta segunda-feira, dia 09/06, a sua nova operação internacional, entre o Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), e o Aeroporto de Barajas, em Madri, na Espanha. A iniciativa faz parte da estratégia da companhia aérea de expandir suas operações para o mercado europeu e de oferecer mais conectividade aos seus clientes.

A nova rota registrou uma alta procura, com 92% de ocupação já no voo inaugural, que partiu de Campinas para Madri, nesta segunda-feira, às 20h30. A operação será realizada em aeronaves Airbus A330 Neo, com capacidade para 239 clientes, sendo 34 assentos na classe executiva.

“A chegada da rota para Madri à nossa malha aérea internacional representa o fortalecimento da Azul em sua expansão para a Europa. É também o reforço do nosso compromisso em oferecer experiências cada vez mais completas e conectadas aos nossos clientes, que podem continuar sua viagem com nossos parceiros internacionais. Esse movimento impulsiona a marca Azul, a nossa proposta de valor e o nosso papel de conectar pessoas e oferecer excelência em todos os nossos serviços”, disse Abhi Shah, presidente da Azul.

“A Embratur tem atuado em ações que visam aumentar a conectividade aérea do nosso país, e, assim, melhorar a qualidade dos serviços e aprimorar a experiência de quem viaja ao Brasil. Todas as decisões de investimento baseadas em estudos de mercado, e as pesquisas mostram um crescente interesse internacional em vir visitar nosso país, seja para lazer, seja por negócios. Isso é resultado do trabalho conjunto entre as empresas e o Governo Lula”, ressaltou o presidente Marcelo Freixo.

‌



“É um reforço importante para a conectividade aérea de São Paulo, que é o maior receptor de turistas internacionais do país. Temos um cenário promissor para este ano, com mais de 2,5 milhões de turistas estrangeiros. A oferta da Azul Linhas Aéreas é uma conquista significativa para o nosso Estado — especialmente para Campinas —, pois traz mais uma opção de conexão entre o interior à Europa”, comentou o secretário de Turismo e Viagens do Estado, Roberto de Lucena.

“A concessionária Aeroportos Brasil Viracopos soma esforços à Azul no sentido de ampliar ainda mais os destinos atendidos a partir de Viracopos, criando novas alternativas para que os clientes usufruam ainda mais do melhor aeroporto do Brasil. Temos certeza de que este novo voo para Madrid será um sucesso”, completou o diretor de Operações de Viracopos, Marco Beme.

‌



Para a nova rota, a Azul montou uma operação com quatro frequências semanais em cada sentido, com partidas às segundas, quartas, sextas e sábados, a partir do aeroporto paulista. Da capital espanhola para São Paulo, os voos deste mês estão disponíveis às terças, quintas, sábados e domingos.

Já no mês de julho, a Azul vai reforçar a operação para atender a demanda do verão no hemisfério norte em que a procura por destinos internacionais cresce em razão da alta temporada turística e da ampla agenda de atividades culturais e de lazer na Europa. Com isso, a rota Campinas-Madri terá cinco frequências semanais, de julho até o fim de outubro, com voos a partir da cidade paulista às segundas, terças, quartas, sextas e sábados. Já no sentido contrário, a partir de Madri, os voos serão às terças, quartas, quintas, sábados e domingos. Outro reforço na operação está previsto para a segunda quinzena de dezembro.

‌



Atualmente, a Azul opera voos regulares saindo do Aeroporto de Viracopos para 72 destinos brasileiros, além das internacionais Lisboa (Portugal), Paris (França), Orlando e Fort Lauderdale (Estados Unidos).

