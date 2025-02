Buscas por voo desaparecido da Malaysia Airlines são retomadas após 11 anos

Buscas por voo desaparecido da Malaysia Airlines são retomadas após 11 anos MH370 desapareceu do radar logo após decolar de Kuala Lumpur rumo a Pequim, em março de 2014, com 239 pessoas a bordo Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 27/02/2025 - 12h53 (Atualizado em 27/02/2025 - 12h53 ) twitter

Voo MH370 desapareceu dos radares em março de 2014 Lars Steffens /Wikimedia Commons

Uma nova busca pelo voo MH370 da Malaysia Airlines, operado por um Boeing 777-200 foi iniciada mais de uma década depois que o avião desapareceu após decolar de Kuala Lumpur, quando deveria seguir para Pequim, na China. Apesar de realizar a maior busca da história da aviação, os investigadores ainda não localizaram os destroços principais, deixando as famílias das vítimas desesperadas por respostas.

“A empresa de exploração marítima Ocean Infinity retomou a busca pelo avião desaparecido”, disse o ministro dos transportes da Malásia, Anthony Loke.

O caso é tratado como um dos maiores mistérios da aviação, uma vez que aeronaves como o 777 são providas por uma grande quantidade de tecnologia e dados de monitoramento de voo.

O MH370 desapareceu do radar logo após decolar do aeroporto de Kuala Lumpur em março de 2014, com 12 tripulantes e 227 passageiros a bordo. O motivo do seu desaparecimento é desconhecido.

“Estamos muito aliviados e satisfeitos que as buscas estejam sendo retomadas novamente após um hiato tão longo”, disse à AFP a malaia Grace Nathan, 36, que perdeu sua mãe no jato condenado.

Jaquita Gonzales, 62, esposa do supervisor de voo do voo MH370, Patrick Gomes, disse que esperava que a retomada das buscas trouxesse à sua família o tão necessário encerramento.

“Só queremos saber onde está e o que aconteceu”, ela disse. “As memórias voltam como se fossem ontem, está fresco em nossas cabeças.”

Enquanto os detalhes do acordo entre a Malásia e a empresa de exploração marítima ainda estão sendo finalizados, os navios de busca já estão em movimento. O site de rastreamento marítimo Marinetraffic.com mostrou que o navio Ocean Infinity estava no sul do Oceano Índico em 23 de fevereiro. Loke informou que o governo assinaria um contrato por 18 meses, em troca do qual a Ocean Infinity receberia US$ 70 milhões se os destroços fossem localizados e verificados. A busca cobriria 15.000 km², disse Loke.

Histórico

O 8 de março de 2014 foi uma noite comum no Aeroporto Internacional de Kuala Lumpur. O MH370, um Boeing 777-200ER, estava com destino a Pequim com 227 passageiros e 12 tripulantes a bordo. Às 12h41, a aeronave decolou, subindo para sua altitude de cruzeiro designada de 35.000 pés. Quarenta minutos depois, ao cruzar o espaço aéreo vietnamita sobre o Mar da China Meridional, a última transmissão conhecida do comandante foi “boa noite, malaio três-sete-zero”. Segundos depois, o transponder do MH370 foi desligado. A aeronave desviou de sua rota planejada, executando uma curva fechada para a esquerda e retornando pela Malásia.

O radar militar rastreou brevemente o jato voando erraticamente em direção ao Mar de Andaman antes de desaparecer além da cobertura do radar, lembra o Gulf Times. Dados do satélite Inmarsat revelaram mais tarde uma série de sinais automáticos trocados entre a aeronave e um satélite geoestacionário sobre o Oceano Índico. Esses dados enigmáticos, divulgados somente após semanas de confusão, sugeriram que a aeronave voou para o sul por mais seis horas antes de fazer sua descida final no remoto sul do Oceano Índico. A busca inicial foi caótica, prejudicada por atrasos, desinformação e tensões políticas. Os esforços iniciais se concentraram no Mar da China Meridional e no Golfo da Tailândia antes de ficar claro que o MH370 havia tomado uma trajetória completamente diferente.

Quando a atenção se voltou para o Oceano Índico, semanas cruciais haviam sido perdidas. Em março e abril de 2014, o esforço de busca liderado pela Austrália detectou pings subaquáticos — que se acredita serem das caixas-pretas da aeronave — perto do 7º arco, o local calculado do acidente. Mas buscas subsequentes não renderam nada. Os pings, foi admitido mais tarde, eram uma pista falsa. Nos três anos seguintes, embarcações de busca equipadas com sonar, drones de águas profundas e veículos operados remotamente escanearam metodicamente mais de 120.000 km² do fundo do mar. Eles encontraram naufrágios, formações geológicas e até mesmo um vulcão submarino até então desconhecido — mas nenhuma aeronave. Em 2017, depois de gastar mais de US$ 160 milhões, a busca oficial foi cancelada. Enquanto os destroços principais permaneceram indefinidos, detritos começaram a aparecer nas costas a milhares de quilômetros do local suspeito do acidente.

Em julho de 2015, um pedaço de um flap do Boeing 777 apareceu na Ilha da Reunião, um departamento ultramarino francês insular no Oceano Índico, localizado a leste de Madagáscar, confirmando que pelo menos parte do MH370 havia chegado à superfície e flutuado pelo Índico. Nos anos seguintes, mais pedaços surgiram ao longo das costas de Madagascar, Tanzânia, Moçambique e Maurício. Entre eles estavam seções de asas, fragmentos do interior da cabine e uma seção da carenagem do motor com o logotipo da Rolls-Royce. Muitos mostraram sinais de erosão hídrica, mas a análise forense foi inconclusiva — nenhum forneceu uma pista definitiva sobre o motivo da queda da aeronave.

Com a busca oficial abandonada, a empresa privada de exploração de águas profundas Ocean Infinity assumiu o desafio em 2018. Sua frota de veículos subaquáticos autônomos (AUVs), capazes de escanear o fundo do oceano em profundidades de até 6.000 m, vasculhou mais 112.000 km² — o dobro do tamanho da operação inicial — mas, mais uma vez, nada foi encontrado. A missão operou em uma base de “sem descoberta, sem pagamento”, garantindo que a Malásia não arcaria com o ônus financeiro a menos que os destroços fossem descobertos.

