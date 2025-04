Caça americano que estava em porta-aviões cai no mar durante manobra em convés Boeing F/A-18E Super Hornet avaliado em mais de R$ 400 milhões foi parar no fundo do Mar Vermelho após reboque malsucedido Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 28/04/2025 - 22h28 (Atualizado em 28/04/2025 - 22h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Caça americano cai de porta-aviões no Mar Mediterrâneo Perfil @FL360aero

Uma manobra mal executada e um pequeno prejuízo de R$ 400 milhões. Um caça F/A-18E saiu da lateral de um porta-aviões e afundou no Mar Vermelho, anunciou a Marinha dos Estados Unidos nesta segunda-feira (28).

Havia um membro da tripulação a bordo do jato e um segundo membro da tripulação dentro do trator que estava conectado ao caça quando o incidente ocorreu.

Ambas as equipes conseguiram saltar a tempo e apenas uma pessoa sofreu ferimentos leves, de acordo com as autoridades.

‌



Neste acidente extraordinário, o jato avaliado em mais de US$ 70 milhões estava sendo rebocado para fora do hangar do porta-aviões USS Harry S. Truman quando a tripulação perdeu o controle, informou a CBS News.

“O F/A-18E estava sendo rebocado ativamente no hangar quando a equipe de manobra perdeu o controle da aeronave. A aeronave e o trator de reboque foram perdidos no mar”, escreveu a Marinha em um comunicado.

‌



“Os marinheiros que rebocavam a aeronave agiram imediatamente para se afastar da aeronave antes que ela caísse no mar. Uma investigação está em andamento”, acrescentou o serviço.

O USS Harry S. Truman está operando no Mar Vermelho desde setembro passado, quando foi destacado para ajudar a proteger navios comerciais contra ataques quase constantes de rebeldes Houthi no Iêmen.

‌



Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.