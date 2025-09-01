Capacidade doméstica da LATAM no Brasil cresce quase 30% em 6 anos Companhia alcança a maior conectividade da sua história no país Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 01/09/2025 - 20h12 (Atualizado em 01/09/2025 - 20h12 ) twitter

Companhia aérea já opera 131 rotas para 56 aeroportos no Brasil Divulgação LATAM Airlines

A LATAM Brasil encerrou o primeiro semestre de 2025 com um crescimento histórico de quase 30% na sua oferta doméstica de assentos na comparação com o mesmo período de 2019, ano pré-pandemia. O resultado comprova a recuperação e a expansão sustentável da companhia, que hoje opera a maior malha aérea da sua história no Brasil. Os dados são da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), disponíveis para consulta neste link. Confira abaixo os detalhes deste crescimento da LATAM no Brasil.

MAIS ASSENTOS

Doméstico Brasil : 22,6 milhões de assentos no 1º semestre 2025 (alta de 27% em relação ao 1º semestre 2019)

: 22,6 milhões de assentos no 1º semestre 2025 (alta de 27% em relação ao 1º semestre 2019) Internacional Brasil : 4,3 milhões de assentos no 1º semestre 2025 (alta de 3% em relação ao 1º semestre 2019)

: 4,3 milhões de assentos no 1º semestre 2025 (alta de 3% em relação ao 1º semestre 2019) Total Doméstico + Internacional Brasil : 26,9 milhões de assentos no 1º semestre 2025 (alta de 22% em relação ao 1º semestre 2019)

MAIS DESTINOS E ROTAS

Destinos diretos domésticos Brasil : 56 aeroportos (eram 44 em 2019)

: 56 aeroportos (eram 44 em 2019) Rotas domésticas Brasil : 138 (eram 123 em 2019)

: 138 (eram 123 em 2019) Destinos diretos internacionais Brasil : 23 aeroportos (eram 26 em 2019)

: 23 aeroportos (eram 26 em 2019) Rotas internacionais Brasil : 38 (eram 35 em 2019)

Em setembro de 2025, a LATAM começará a voar para Bonito (MS), Dourados (MS) e Parnaíba (PI), o que fará a companhia alcançar a marca histórica de 59 aeroportos no Brasil. Ao todo, estão sendo inauguradas pela empresa no Brasil neste segundo semestre 12 novas rotas domésticas (Campinas-Brasília, Congonhas-São Luís, Guarulhos-Boa Vista, Guarulhos-Bonito, Guarulhos-Dourados, Guarulhos-Ribeirão Preto, Confins-Porto Alegre, Florianópolis-Porto Alegre, Fortaleza-Parnaíba, Curitiba-Galeão, Brasília-Foz do Iguaçu e a temporária Belém-Galeão), além de 6 rotas internacionais (Florianópolis-Lima, Florianópolis-Buenos Aires, Porto Alegre-Buenos Aires, Guarulhos-Córdoba, Guarulhos-Rosário e a temporária Belém-Bogotá).

‌



MAIS VOOS DIÁRIOS

Média de voos diários domésticos no Brasil em agosto de 2025 : 736 (eram 616 em agosto de 2019)

: 736 (eram 616 em agosto de 2019) Média de voos diários internacionais no Brasil em agosto de 2025 : 64 (eram 89 em agosto de 2019)

: 64 (eram 89 em agosto de 2019) Média de Voos Diários Doméstico e Internacional da LATAM no Brasil : 800 voos diários em agosto de 2025 (alta de 13,5% em relação a agosto de 2019)

MAIS AVIÕES

‌



- Frota da LATAM no Brasil em agosto de 2025 : 169 aeronaves (eram 158 no final de 2019)

MAIS PASSAGEIROS

‌



Doméstico Brasil : 18,3 milhões no 1º semestre 2025 (alta de +27% em relação ao 1º semestre 2019)

: 18,3 milhões no 1º semestre 2025 (alta de +27% em relação ao 1º semestre 2019) Internacional Brasil : 3,6 milhões no 1º semestre 2025 (alta de +4% em relação ao 1º semestre 2019)

: 3,6 milhões no 1º semestre 2025 (alta de +4% em relação ao 1º semestre 2019) Total de Passageiros Doméstico e Internacional Brasil : 22 milhões no 1º semestre 2025 (alta de +23% em relação ao 1º semestre 2019)

MELHOR APROVEITAMENTO

Taxa de ocupação doméstica no Brasil em agosto de 2025 : 86% (era 82% de ocupação média em agosto de 2019)

: 86% (era 82% de ocupação média em agosto de 2019) Taxa de ocupação internacional no Brasil em agosto de 2025 : 87% (era 86% de ocupação média em agosto de 2019)

PREFERÊNCIA DOS VIAJANTES

De acordo com a ANAC, a LATAM lidera em market share os mercados doméstico e internacional da aviação comercial do Brasil desde 2021. Além disso, pelo segundo ano consecutivo, é a preferida dos viajantes corporativos no país, segundo a Abracorp (Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas).

