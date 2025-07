Casal é preso acusado de fazer sexo oral a bordo em frente a menores Cena presenciada por dois adolescentes em voo da JetBlue foi levada ao conhecimento de uma comissária, que confirmou o ato Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 23/07/2025 - 16h21 (Atualizado em 23/07/2025 - 16h22 ) twitter

Casal é detido acusado de praticar sexo em voo Divulgação JetBlue

Um casal de Connecticut viajando em um voo da JetBlue de Nova Iorque para a Flórida, nos Estados Unidos, foi preso depois que duas crianças supostamente os testemunharam praticando sexo oral durante um voo.

A dupla foi identificada em documentos judiciais protocolados no Condado de Sarasota como Trista L. Reilly, 43, e Christopher D. Arnold, 42. Cada um deles foi acusado de duas acusações de exibição obscena e lasciva, um crime grave.

De acordo com o processo, por volta das 10h30 do dia 19 de julho, uma comissária do voo 163 da Jet Blue foi abordada por uma mulher que viajava com seus dois filhos. A mulher disse que eles testemunharam dois outros passageiros praticando sexo em seus assentos.

O casal acusado por ato obsceno a bordo Departamento do SHERIFF de Sarasota

Depois que a tripulação tomou conhecimento das alegações, uma comissária de bordo foi até onde Trista L. Reilly, de 43 anos, e Christopher Drew Arnold, de 42 anos, ambos de Connecticut, estavam sentados.

A comissária de bordo supostamente testemunhou Reilly “fazendo movimentos para cima e para baixo com a cabeça enquanto estava de bruços, no colo do Sr. Arnold”.

As alegações também foram corroboradas pelos dois passageiros menores de idade, que disseram ter observado diretamente os atos sexuais.

Reilly e Arnold foram presos por volta das 11h30, logo após o avião pousar no Aeroporto Internacional de Sarasota-Bradenton.

Ambos foram acusados de exibição obscena especificamente na presença de menores.

