Brasil contesta tarifas dos EUA na OMC buscando apoio internacional

Tarifaço: acionar a OMC é importante para o Brasil conseguir apoio internacional, diz economista

O Brasil apresentou uma queixa à Organização Mundial do Comércio contra as tarifas impostas pelos Estados Unidos, que o Itamaraty classifica como arbitrárias. As medidas unilaterais são vistas como uma violação dos princípios do comércio global. O governo brasileiro está considerando a reciprocidade econômica como resposta caso as negociações não avancem.

O economista Ricardo Buso afirma que a ação na OMC é uma estratégia acertada para expor a injustiça das tarifas e buscar apoio internacional. Ele observa que os Estados Unidos não têm mostrado disposição para negociar, destacando a importância de um posicionamento multilateral.

Buso também comenta que a retaliação econômica pode não ser eficaz devido à diferença no impacto comercial entre os dois países. Enquanto o Brasil exporta 12% de seus produtos para os EUA, isso representa apenas uma pequena fração do comércio americano.

Assista ao vídeo - Tarifaço: acionar a OMC é importante para o Brasil conseguir apoio internacional, diz economista

