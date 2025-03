Cathay Pacific faz passagem baixa sobre baía em Hong Kong para relembrar aeroporto de Kai Tak Terminal se tornou famoso por sua aproximação desafiadora, em que aviões faziam curvas fechadas para ‘driblar’ sobre arranha-céus antes de pousar em sua pista cercada pelo mar Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 31/03/2025 - 09h50 (Atualizado em 31/03/2025 - 09h50 ) twitter

A350-1000 da Cathay Pacific: homenagem ao aeroporto de Kai Tak Reprodução Redes Sociais

Milhares de pessoas se reuniram em pontos chave da cidade para testemunhar um sobrevoo especial de um A350-1000 da Cathay Pacific neste domingo (30) sobre Victoria Harbour, em Hong Kong para relembrar e homenagear a história do Aeroporto de Kai Tak, que operou entre 1925 a 6 de julho de 1998.

Amazing video of the Cathay Pacific A350-1000 flypast - at about 1,000 feet, just below the level of the buildings! pic.twitter.com/zcDJKBwEpy — Adrian Schofield (@AvWeekScho) March 30, 2025

A passagem baixa do A350 da Cathay Pacific, a 1.100 pés (335 metros de altitude), evocou nostalgia quando a cidade realizou um tradicional o torneio de rúgbi no local (Hong Kong Rugby Sevens) de seu antigo aeroporto pela primeira vez. Muitos espectadores dentro do Estádio Kai Tak, com capacidade para 50.000 pessoas, não viram o avião, exceto em uma grande tela de LED, pois pensaram que tinham que olhar pelo teto aberto em vez da janela da arquibancada sul, onde a aeronave podia ser vista, informa o South China Morning Post.

Mas fora do estádio, de ambos os lados do porto e em terrenos altos, os espectadores aplaudiram entusiasticamente e pegaram seus smartphones e câmeras para filmar e tirar fotos.

‌



Devido à geografia da área, com água em três lados da pista, os complexos de apartamentos residenciais da cidade de Kowloon ao noroeste e montanhas com mais de 2.000 pés (610 m) de altura ao nordeste do aeroporto, as aeronaves não podiam voar sobre as montanhas e descer rapidamente para uma aproximação final. A solução exigia curvas fechadas para ‘driblar’ os arranha-céus antes de pousar em sua pista cercada pelo mar (assista aos vídeos abaixo).

O avião da Cathay decolou do Aeroporto Internacional de Hong Kong às 16h07 deste domingo (30) via Victoria Harbour a leste de Hong Kong antes de retornar e pousar às 16h38. O A350 sobrevoou o curso de água e evitou passar próximo aos edifícios.

‌



A350-1000 passa próximo a estádio que realizava o 'Hong Kong Rugby Sevens' Reprodução Redes Sociais

Várias pessoas disseram à mídia local que se emocionaram com a “apresentação” da aeronave.

Moradores mais antigos de Hong-kong e alguns viajantes certamente se lembram: Kai Tak era notoriamente difícil de pousar e decolar, sendo o único grande aeroporto internacional do mundo que necessitava de uma curva de 47 graus abaixo de 500 pés para chegar à pista.

‌



Cathay Pacif: passagem baixa em Hong Kong

Voar essa rota entre os prédios da cidade significava que pousar com sucesso em Hong Kong era um sinal de excelência em pilotos. Como passageiro, descer para Hong Kong significava passar tão perto da cidade de Kowloon que - dizem - dava para espiar as residências, com o risco da potência dos motores arrastar a roupa pendurada em varal de alguém.

Hong Kong comemora o 100º aniversário da história da aviação em Kai Tak, bem no momento em que o Hong Kong Rugby Sevens termina no novíssimo Kai Tak Stadium. No domingo, 30 de março, um jato de passageiros Cathay Pacific A350 voou baixo sobre o Victoria Harbour como um retorno aos dias em que aviões tiravam “fino” dos prédios da cidade.

Como recorda o Aeroin, Kai Tak cresceu com o tempo, tornando-se um dos aeroportos mais movimentados da Ásia, recebendo inclusive voos do Boeing 747 e do McDonnell Douglas MD-11 da brasileira Varig na rota Rio de Janeiro – Joanesburgo – Bangkok – Hong Kong.

