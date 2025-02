Celular de passageiro cai em grade de ventilação de aeronave e interrompe voo intercontinental Boeing 777 da Air France que ia de Paris CDG para o Caribe deu meia volta e pousou no capital francesa Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 08/02/2025 - 02h05 (Atualizado em 08/02/2025 - 09h53 ) twitter

O telefone celular de um passageiro que caiu em uma grade de ventilação na área da galley (cozinha) de um avião fez a tripulação interromper um voo internacional, por medida de segurança.

O voo AF898, operado por um Boeing 777-300 da Air France, matrícula F-GSQX, decolou de Paris rumo a Fort de France, na Martinica, um território francês no Caribe.

Quando a aeronave ainda sobrevoava o continente europeu, um passageiro que transitava na área da galley deixou o celular cair em uma grade de ventilação. O telefone acabou indo parar em um compartimento inalcançável.

‌



Boeing 777-300 da Air France: retorno a Paris AirNav Radar

Temendo que a bateria de lítio do aparelho tivesse sido danificada, representando um risco real de incêndio a bordo, o comandante comunicou a ocorrência e optou por retornar a Paris por precaução, priorizando a segurança a bordo.

No aeroporto Charles de Gaulle, a equipe de solo da companhia aérea entrou em ação e localizou o aparelho.

‌



Os passageiros da Air France foram reacomodados, e o voo seguiu para a Martinica.

Aparelhos com esse tipo de bateria, como celulares e notebooks, devem ser transportados com os passageiros na cabine — onde, em caso de um eventual incidente, a tripulação consegue atuar com mais rapidez.

‌



