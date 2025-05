China insiste que EUA abandonem programa de defesa antimísseis Domo de Ouro Presidente americano Donald Trump anunciou projeto avaliado em US$ 175 bilhões que prevê satélites de vigilância e de ataque para derrubar mísseis inimigos Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 21/05/2025 - 11h49 (Atualizado em 21/05/2025 - 11h49 ) twitter

Domo de Ouro: China e Rússia criticam projeto de defesa dos EUA Lockheed Martin

A China está “seriamente preocupada” com o projeto do escudo de defesa antimísseis Golden Dome dos EUA e pediu que Washington abandone seu desenvolvimento, disse um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores na quarta-feira (21 de maio).

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse na terça-feira que selecionou um design para o projeto de US$ 175 bilhões (cerca de R$ 1 trilhão) e nomeou um general da Força Espacial para liderar o ambicioso programa que visa bloquear ameaças da China e da Rússia. Trump anunciou a possível conclusão do projeto para 2029, último ano do seu mandato, embora especialistas questionem o prazo.

O Domo de Ouro terá ações terrestres e espaciais capazes de detectar e parar mísseis em todos os quatro estágios principais de um possível ataque, como detecção e destruição, interceptação logo após o lançamento de mísseis. Basicamente, o ‘Golden Dome’ funciona como um escudo de defesa em camadas, com o objetivo de proteger o território americano com precisão inabalável, e garantir a segurança da nação.

‌



O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, pediu aos Estados Unidos que abandonem sua iniciativa do sistema global de defesa antimísseis Golden Dome, alertando que isso ameaça a estabilidade internacional.

“Os Estados Unidos estão obcecados em buscar sua própria segurança absoluta, o que contradiz os princípios da segurança coletiva e mina o equilíbrio estratégico global”, declarou Mao Ning em entrevista coletiva. “A China está profundamente preocupada com esse desenvolvimento. Instamos veementemente os Estados Unidos a interromperem o desenvolvimento e a implantação desse sistema global de defesa antimísseis e a tomarem medidas concretas para construir confiança estratégica mútua entre as principais potências.”

‌



Ela explicou ainda que o projeto Golden Dome possui um “caráter marcadamente ofensivo” e desestabiliza o quadro de segurança internacional, colocando em risco os esforços de controle de armas e a segurança universal.

Em 8 de maio, o presidente russo, Vladimir Putin, e o presidente chinês, Xi Jinping, emitiram uma declaração conjunta reafirmando sua posição de que o programa Golden Dome dos EUA é “profundamente desestabilizador”. O projeto prevê o estabelecimento de um sistema de defesa antimísseis mundial e irrestrito – uma abordagem que ignora a ligação fundamental entre armas estratégicas ofensivas e defensivas, um princípio fundamental para a manutenção da estabilidade global. Notavelmente, o ex-presidente americano, Donald Trump, havia prometido anteriormente alocar aproximadamente US$ 175 bilhões para a iniciativa.

‌



O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, quando questionado sobre o projeto em uma coletiva de imprensa regular, disse que ele traz “fortes implicações ofensivas” e aumenta os riscos da militarização do espaço sideral e de uma corrida armamentista.

