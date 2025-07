Com fluxo de 1,5 milhão de passageiros, movimentação nos aeroportos administrados pela COA cresce 2,5% no 1º semestre Aeroporto Internacional de Cuiabá, ao lado dos aeroportos de Sinop, Rondonópolis e Alta Floresta, receberam 1.548.667 viajantes Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 25/07/2025 - 18h51 (Atualizado em 25/07/2025 - 18h51 ) twitter

Movimentação nos aeroportos administrados pela COA cresce 2,5% no 1º semestre Divulgação

O 1º semestre de 2025 marcou um novo patamar na história do transporte aéreo do estado de Mato Grosso. Sob a gestão da Centro-Oeste Airports (COA), o Aeroporto Internacional de Cuiabá, ao lado dos aeroportos de Sinop, Rondonópolis e Alta Floresta, receberam 1.548.667 viajantes entre embarques, desembarques e conexões nos 13.129 voos comerciais operados nos empreendimentos durante os seis primeiros meses do ano.Em comparação com o fluxo do mesmo período de 2024, quando 1.509.819 clientes foram atendidos em 13.114 pousos e decolagens nos quatro aeroportos, o crescimento foi de 2,5% na movimentação de passageiros e de estabilidade no número de operações comerciais.No Aeroporto Internacional de Cuiabá, em Várzea Grande, o balanço positivo de 1.277.918 passageiros atendidos nos 10.865 voos comerciais realizados no 1º semestre de 2025 também foi acompanhado por um grande avanço nas pontuações atribuídas mensalmente pelas Pesquisas de Satisfação dos Passageiros, conduzidas pela Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC). O empreendimento foi considerado o sexto melhor do país entre os 20 maiores aeroportos brasileiros, além de se destacar com posições expressivas nos seguintes itens: 2º lugar no processo de check-in, 3º na inspeção de segurança, 4º no ambiente do aeroporto e 5º no acesso ao terminal.No norte de Mato Grosso, o Aeroporto de Sinop, que foi recentemente condecorado como o melhor aeroporto regional do Centro-Oeste e Norte no prêmio Aviação + Brasil, também alcançou novamente um novo recorde de movimentação histórica para o 1º semestre de 2025. Com fluxo superior a 219 mil viajantes e 1.690 voos regulares realizados, o empreendimento registrou crescimentos de 13% na movimentação de passageiros e de 9,6% no total de operações da aviação comercial, quando comparado ao mesmo recorte temporal de 2024. Já no extremo norte mato-grossense, o Aeroporto de Alta Floresta registrou o maior crescimento percentual de movimentação entre os aeroportos administrados pela COA. Com quase 27 mil viajantes atendidos em 296 voos, o empreendimento registrou aumento de 27% no fluxo de clientes e de operações aéreas realizadas nos seis primeiros meses do ano, quando comparado ao mesmo período de 2024.Por fim, na região sudeste do estado, o Aeroporto de Rondonópolis também obteve balanço positivo nas movimentações aéreas e de passageiros do 1º semestre ao alcançar a marca de 24,5 mil embarques e desembarques e 278 frequências realizadas. Os números representam aumentos de 25% no volume de clientes atendidos e de operações comerciais em relação ao fluxo observado no mesmo período de 2024.Com investimentos na ordem de R$ 570 milhões, a COA inaugurou, em 2024, novas instalações nos quatro aeroportos sob sua gestão. Em Sinop, Rondonópolis e Alta Floresta, novos terminais foram construídos do zero, oferecendo espaços mais amplos, seguros e confortáveis. Já em Cuiabá, o aeroporto passou modernização das áreas dedicadas ao uso dos passageiros, com ampliação do mix comercial e renovação do sistema de climatização, elevando a qualidade oferecida aos viajantes em seus deslocamentos. De acordo com Marco Antônio Migliorini, diretor-presidente da COA, o balanço positivo demonstra a importância dos equipamentos na dinamização do transporte aéreo regional e nacional. “Os números positivos alcançados no 1º semestre de 2025 refletem o avanço contínuo da qualidade na prestação de serviços nos quatro aeroportos sob gestão da COA. No último ano, realizamos a conclusão das obras dos novos terminais em Alta Floresta, Sinop e Rondonópolis, além da requalificação completa do Aeroporto Internacional de Cuiabá. Com isso, permitimos o direcionamento de melhorias voltadas aos passageiros, além de intervenções que aumentaram nossa segurança e eficiência operacional”, avalia.

