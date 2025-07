Descubra por que Fernando de Noronha é o melhor destino de mergulho do país Com visibilidade de até 50 metros e rica vida marinha, o arquipélago oferece mergulhos inesquecíveis para iniciantes e experientes Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 17/07/2025 - 15h43 (Atualizado em 17/07/2025 - 15h43 ) twitter

Noronha revela recifes de corais multicoloridos, formações rochosas fascinantes e uma variedade de vida marinha Divulgação Visite Noronha

Fernando de Noronha, arquipélago brasileiro situado no Oceano Atlântico, é sinônimo de paisagens naturais exuberantes, tanto em terra quanto sob as águas. Reconhecido mundialmente como um dos destinos mais cobiçados para o mergulho, o local encanta viajantes e aventureiros com suas águas cristalinas, visibilidade privilegiada e biodiversidade marinha impressionante, sendo um dos poucos locais do mundo onde há operações de mergulho todos os dias do ano.

Com visibilidade que pode chegar a 50 metros, Noronha revela recifes de corais multicoloridos, formações rochosas fascinantes e uma variedade de vida marinha que inclui tartarugas, golfinhos, tubarões, arraias e cardumes de peixes recifais. Entre os principais pontos de mergulho estão as Pedras Secas, Caverna da Sapata, Buraco das Cabras, a Laje dos Dois Irmãos e a Corveta V 17. Cada um oferece uma experiência única, desde mergulhos técnicos para os mais experientes até batismos ideais para iniciantes, sendo o Parque Nacional Marinho a “cereja do bolo”.

Além do visual deslumbrante, o mergulho em Fernando de Noronha proporciona uma vivência sensorial profunda. O silêncio do fundo do mar, quebrado apenas pela própria respiração, combinado com a imensidão azul e a fluidez dos movimentos submersos, cria uma atmosfera de paz, conexão com a natureza e contemplação rara. Para muitos, é também um momento de reflexão sobre a importância da preservação ambiental.

Além disso, Fernando de Noronha é também uma ótima opção para fazer um curso de mergulho, desde o básico até a modalidade mais profissional. Escolas de mergulho do Brasil e exterior trazem seus clientes para mergulhar no Parque Nacional. Atualmente, o mergulho é a maior atividade indutora do Turismo em Fernando de Noronha, já que cerca de 50% dos visitantes mergulham de cilindro, segundo dados da empresa Noronha Diver.

O destino possui mais de 36 pontos de mergulho homologados para o “mergulho de cilindro”, com os mais diversos níveis de profundidade e uma incrível vida marinha e geografia submarina, que fazem de cada mergulho único e inesquecível. São tantos pontos que os mergulhadores retornam várias vezes à ilha para conhecer todos. Os pontos estão espalhados tanto na APA (Área de Proteção Ambiental), quanto no PARNAMAR (Parque Nacional Marinho).

Pretende explorar o fundo do mar em Noronha? Então fique por dentro das principais dicas e informações.

Quanto custa mergulhar em Noronha?

Os preços variam de acordo com a modalidade e a operadora de mergulho. Um mergulho de batismo, voltado para quem nunca teve contato com a atividade, custa entre R$ 500 e R$ 1.000, com o equipamento incluso no valor. Já os pacotes para mergulhadores certificados custam a partir de R$ 900 e os equipamentos são cobrados à parte do serviço. Inclusive, Fernando de Noronha é um dos poucos lugares do mundo onde é possível fazer o batismo antes de um curso de mergulho autônomo, sem nunca ter tido alguma experiência e até mesmo sem saber nadar.

Após uma aula com os instrutores qualificados e experientes, enquanto a embarcação se dirige ao ponto de mergulho para a realização do batismo, os turistas podem se preparar para a primeira experiência. Para esta atividade são escolhidos pontos de mergulho rasos, com profundidade de até 12 metros. O turista é conduzido o tempo todo pelo instrutor e passa aproximadamente até 30 minutos contemplando o fundo do mar.

Como planejar a viagem ideal de mergulho?

Reservar os mergulhos com antecedência é altamente recomendado, pois é grande a demanda e deixar para decidir em cima da hora pode gerar frustrações por não haver mais vagas. As operadoras locais oferecem todo o suporte necessário, incluindo equipamentos e guias experientes.

Com quem reservar?

Para quem deseja explorar as profundezas de Fernando de Noronha com segurança e qualidade, o arquipélago conta com operadoras especializadas e experientes. Entre as opções estão:

Águas Claras – Com anos de atuação no destino, a Águas Claras é referência em mergulho recreativo e técnico. Contato: Hélio Levinbuk | (81) 99666-0698 | helio@aguasclaras-fn.com.br | socorro.ac.fn@gmail.com

– Com anos de atuação no destino, a Águas Claras é referência em mergulho recreativo e técnico. Contato: Hélio Levinbuk | (81) 99666-0698 | helio@aguasclaras-fn.com.br | socorro.ac.fn@gmail.com Atlantis Divers – Uma das operadoras mais tradicionais de Noronha, oferece desde batismos até mergulhos avançados. Contato: Nico Gomes | (81) 99570-4165 | info@atlantisdivers.com.br

– Uma das operadoras mais tradicionais de Noronha, oferece desde batismos até mergulhos avançados. Contato: Nico Gomes | (81) 99570-4165 | info@atlantisdivers.com.br Noronha Diver – Reconhecida pelo atendimento personalizado e pela estrutura completa para batismos, mergulhos certificados, técnicos e cursos de mergulho. Contato: Maristela Oliveira | (81) 99877-1912 | reservas@noronhadiver.com.br

– Reconhecida pelo atendimento personalizado e pela estrutura completa para batismos, mergulhos certificados, técnicos e cursos de mergulho. Contato: Maristela Oliveira | (81) 99877-1912 | reservas@noronhadiver.com.br Sea Paradise – Ideal para quem busca uma experiência alternativa fora do Parque Marinho, com mergulhos em pontos menos explorados da ilha. Contato: Fernando Rodrigues da Silva | (81) 99208-3018 | fernandodive@hotmail.com

Sobre Fernando de Noronha

Reconhecido em 2001 como Patrimônio Natural da Humanidade pela UNESCO, Fernando de Noronha é um arquipélago deslumbrante e uma das joias raras do Brasil. Com suas praias paradisíacas, rica vida marinha e paisagens de tirar o fôlego, o arquipélago é o destino ideal para quem busca um refúgio natural e experiências exclusivas. O destino conta com diversas praias famosas, como Cacimba do Padre, Praia do Leão e a Praia do Sancho - eleita como a melhor praia do mundo pelo “Best of the Best Traveller’s Choice 2023”, plataforma da TripAdvisor. Noronha também possui incríveis pousadas de charme, oferecendo um conceito de exclusividade para os turistas, e uma maravilhosa gastronomia.

